Sześcioodcinkowy serial "Paradis City" jest już dostępny w całości na kanale Viaplay Filmy i Seriale.

Kto stoi za serialem?

Głównym scenarzystą serialu jest Björn Paqualin ("Ukryci: Pierworodny", "Okupowani", "Wallander"), który zaadaptował bestsellerową powieść kryminalną Jensa Lapidusa ("Szybki cash"). Pomagali mu Oliver Dixon ("Prawnik") i Michaela Hamilton ("Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Licz do czterech", "Część ciebie", "Pokój zebry"). Za kamerą stanęli Alain Darborg ("Morderstwa w Åre", "Na celowniku", "Alex. Brudny glina") i Fenar Ahmad ("Valhalla", "Darkland").

Kto występuje w serialu?

W głównych rolach występują Julia Ragnarsson ("Midsommar. W biały dzień", "Most nad Sundem", "Pod osłoną mroku"), Alexander Abdallah ("Szybki cash") oraz Louise Peterhoff ("Midsommar. W biały dzień", "Co kryje prawda", "Limbo")

Główni aktorzy produkcji uzyskali za swoje występy nominacje do Kristallen Awards 2025.

O czym jest serial?

W produkcji z 2025 roku poznajemy Szwecję jako państwo, którego władze zdecydowały się odizolować najbardziej niebezpieczne dzielnice od reszty kraju. Choć podział obowiązuje już od ośmiu lat, wciąż stanowi jeden z ważniejszych tematów politycznych rozgrywek, dlatego ministra spraw zagranicznych (Louise Peterhoff) decyduje się odwiedzić jedną z takich stref, by wygłosić tam swoją przemowę. Gdy wybuchają zamieszki, kobieta zostaje uprowadzona, a głównymi podejrzanymi stają się działacze podziemnej organizacji "The Movement".

Służby bezpieczeństwa, z agentką Fredriką Falck (Julia Ragnarsson) na czele, są zdeterminowane, by odnaleźć ministrę, dlatego nawiązują współpracę z jednym z więźniów zagrożonych karą dożywocia, a jednocześnie byłym zawodnikiem MMA znanym jako The Prince (Alexander Abdallah). Jego zadaniem ma być przeniknięcie do struktur "The Movement", by odnaleźć porwaną polityczkę.