Od 18 lutego, w każdą środę do serwisu streamingowego CANAL+ online trafia pięć kolejnych odcinków "Naruto", aż do momentu udostępnienia wszystkich 220 epizodów serialu. Co za tym idzie, od dziś, 11 marca, jest już dostępnych na platformie 20 odcinków serialu.

Kultowy serial

"Naruto" to historia dorastania, przyjaźni i walki o własną tożsamość, osadzona w świecie inspirowanym japońską mitologią i sztukami walki. Popularne anime skupia swoją fabułę wokół Naruto Uzumakiego, samotnego nastolatka, który marzy o tym, by zostać hokage, czyli przywódcą swojej wioski i jednym z najsilniejszych ninja. Odrzucany przez otoczenie z powodu demona zapieczętowanego w jego ciele, Naruto nie poddaje się przeciwnościom losu i konsekwentnie dąży do celu. Zostaje uczniem w Akademii Ninja w wiosce Konoha, później zyskuje swój pierwszy stopień i wyrusza w dalszą podróż, by szkolić swoje umiejętności.

Anime shounen

Choć "Naruto" to typowe anime shounen, czyli skupione wokół nastoletniej, męskiej postaci i bazujące na idei "od zera do bohatera", przedstawiając drogę do celu, to historia wciąga swoim uniwersalnym przesłaniem. Nie ucieknę, nigdy nie złamię danego słowa! To mój nindo: moja droga ninja! – słynne hasło powtarzane przez Naruto skupia w sobie jego dwie najważniejsze cechy: determinację i uczciwość, dzięki której młody bohater ma szansę zrealizować swój plan.

Wiele wątków

Na przestrzeni kolejnych odcinków seria rozwija się w wielowątkową opowieść o lojalności, poświęceniu i cenie ambicji, łącząc widowiskowe pojedynki z emocjonalnymi historiami bohaterów. Liczne postaci wokół Naruto dają widzom szansę identyfikacji z nowymi (i bardzo różnorodnymi) postawami, jak również wspierają chłopaka na każdym etapie jego dążenia do celu.