Film "Ministranci" pojawił się w kinach 21 listopada 2025 roku, a trzy miesiące później, 26 lutego 2026 roku, zawitał na platformę Prime Video. I robi tam prawdziwą furorę – już dwa tygodnie utrzymuje się w ścisłej czołówce hitów, nie opuszczając podium najpopularniejszych produkcji dostępnych w serwisie.

Złote Lwy w Gdyni

"Ministranci" podczas jubileuszowego, 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zostali nagrodzeni nie tylko Złotymi Lwami dla najlepszego filmu roku, ale otrzymali również nagrodę za scenariusz Piotra Domalewskiego, montaż Agnieszki Glińskiej oraz bardzo cenną nagrodę publiczności.

Srebrne Lwy powędrowały do "Franza Kafki" Agnieszki Holland. W wyścigu po Złote Lwy "Ministranci" pokonali w sumie aż 15 innych filmów, wśród nich faworytów – "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego i "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego – jak również głośne "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Klarnet" Toli Jasionowskiej czy "Terytorium" Bartosza Paducha.

Szafirowymi Lwami dla najlepszego obrazu w konkursie Perspektywy uhonorowano "Glorious Summer" Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka.

Emi Buchwald, twórczyni "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", odebrała jednak statuetkę za najlepszą reżyserię, a także Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego.

Nagroda w konkursie Perspektywy za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu przypadła Kubie Grabowskiemu, czyli popularnemu Quebonafide, którego można oglądać w obrazie "Północ Południe". Ten sam film w reżyserii Sebastiana Pańczyka jury pod przewodnictwem Borysa Lankosza uhonorowało w kategorii debiut reżyserski lub drugi film.

Idan Weiss i Matylda Giegżno zostali uhonorowani za najlepsze role pierwszoplanowe. Statuetki zapewniły im tytułowe role w – kolejno – "Franzu Kafce" i "Światłoczułej". Natomiast nagrodę za profesjonalny debiut aktorski przyznano Filipowi Wiłkomirskiemu, który wystąpił w "Bracie".

Karolina Rzepa została laureatką nagrody za rolę drugoplanową w "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", zaś najlepszym aktorem drugoplanowym został Andrzej Konopka, który zagrał w "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

Statuetkę za zdjęcia wręczono Tomaszowi Naumiukowi za "Franza Kafkę". Piotra "Steeza" Szulca nagrodzono za muzykę do "Trzech miłości".

Teresa Bagińska, Michał Bagiński i Miłosz Jaroszek ("Wielka Warszawska") zwyciężyli w kategorii najlepszy dźwięk, a Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński ("Chopin, Chopin!") – w kategorii najlepsza scenografia.

W kategorii kostiumy bezkonkurencyjne okazały się Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz ("Chopin, Chopin!"). Za najlepszą charakteryzację wyróżniono Gabrielę Polakovą za "Franza Kafkę".

Podsłuch w konfesjonale

"Ministranci" to historia grupy nastoletnich ministrantów z parafii na blokowisku, którzy uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego, postanawiają założyć podsłuch… w konfesjonale. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, gdy granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.

Trudne tematy w lekkim wydaniu

"Ministranci" to film, który o trudnych tematach opowiada w lekki, czasem absurdalny sposób. Chciałem stworzyć historię, która będzie metaforą problemów współczesnych młodych ludzi – filmu, który jednocześnie wzrusza i bawi – mówi reżyser i scenarzysta filmu Piotr Domalewski.

W filmie zobaczymy młode talenty, w tym Tobiasza Wajdę, Bruno Błacha-Baara oraz braci Mikołaja i Filipa Juszczyków, wspieranych przez uznanych aktorów, takich jak Kamila Urzędowska,Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Superbohaterowie w komżach

Za zdjęcia odpowiada nagradzany operator Piotr Sobociński Jr., który – jeśli wierzyć dystrybutorowi – "doskonale uchwycił surowość blokowisk i moralne dylematy tytułowych ministrantów". Obraz, wyprodukowany przez Aurum Film ("Boże Ciało", "Kos", "Ostatnia rodzina") łączy motywy superbohaterskie z rzeczywistością polskiej prowincji – ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.