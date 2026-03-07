Wszystkie 10 odcinków finałowego sezonu serialu "Outlander" można oglądać od dziś, soboty, 7 marca, na platformie Netflix.

O czym jest serial?

Sanitariuszka wojenna Claire (Caitríona Balfe) i jej mąż historyk, oficer wywiadu Frank Randall (Tobias Menzies) pół roku po zakończeniu II wojny światowej wyjeżdżają do Inverness w Szkocji. Wcześniej przez pięć lat byli rozdzieleni. Jadą na drugi miesiąc miodowy, by ponownie się do siebie zbliżyć. Czas spędzają na zwiedzaniu i poznawaniu losów przodka męża Claire – "Black Jacka", angielskiego oficera z XVIII w.

W noc gaelickiego święta Samhain podglądają druidki tańczące wokół kamiennego kręgu Craigh na Dun. Po kilku godzinach Claire tam wraca. Dotyka jednej ze skał i budzi się w tym samym miejscu, ale w roku 1743. Trafia w samo centrum konfliktu szkocko-angielskiego. Ze spotkania z przywódcą czerwonych kurtek Jonathanem „Black Jackiem” Randallem (Tobias Menzies), który fizycznie do złudzenia przypomina jej męża, ale pod względem charakteru jest jego całkowitym przeciwieństwem, ratują ją szkoccy górale. Mimo początkowej nieufności wobec kobiety przyjmują ją w swoje szeregi. Gdy Jamie Fraser (Sam Heughan) ratuje ją z opresji, starszyzna klanu decyduje o jej zamążpójściu za młodego wojownika, co ma zagwarantować jej oficjalną ochronę.

Wymuszone okolicznościami małżeństwo zawarte w XVIII-wiecznej Szkocji daje początek miłosnej historii rozpisanej na dwa stulecia i dwa kontynenty. Relacji Claire i Jamiego nie są w stanie zniszczyć ani czas, ani dzieląca ich odległość. Akcja osadzona jest wśród malowniczych, a zarazem surowych krajobrazów Szkocji – krainy rozległych wrzosowisk i majestatycznych, starych zamków.

Światowy fenomen

Popularność serialu opartego na znanym cyklu powieściowym "Obca" Diany Gabaldon przekroczyła najśmielsze oczekiwania twórców. Krytycy chwalili Caitríonę Balfe i Sama Heughana za stworzenie na ekranie dojrzałego, ewoluującego związku, który wykracza poza ramy typowego romansu.

Zwraca uwagę, że "Outlander" nie boi się trudnych tematów. Serial analizuje konsekwencje przemocy wobec kobiet, zespołu stresu pourazowego i żałoby.

Produkcja umiejętnie "oszukuje" widza. Zaczyna się jako opowieść o podróży w czasie, by szybko stać się eposem historycznym. Swój wysoki poziom zawdzięcza przede wszystkim wielowymiarowym bohaterom oraz świetnie dobranym aktorom. Nie tylko tym pierwszoplanowym. Na uwagę zasługują role Davida Berry’ego wcielającego się w postać angielskiego żołnierza i dyplomaty lorda Johna Greya, który zakochuje się w Jamiem, oraz Duncana Lacroix grającego postać Murtagha Fitzgibbonsa Frasera, kompana i ojca chrzestnego Jamiego.

Atutem serialu jest także dbałość o detale – od kostiumów, przez scenografię, aż po muzykę, która od pierwszego do ostatniego odcinka odgrywa kluczową rolę w budowaniu klimatu. Muzycznym motywem przewodnim serialu jest utwór "The Skye Boat Song", nawiązujący do wiersza Roberta Louisa Stevensona z 1892 r. pt. "Sing Me a Song of a Lad That Is Gone". Kompozytor muzyki Bear McCreary nieznacznie zmodyfikował jednak tekst piosenki na potrzeby fabuły, by odzwierciedlić postać głównej bohaterki. Na przestrzeni kilku sezonów widzowie mogli usłyszeć różne wersje utworu. W sezonach od 1. do 5. wykonawczynią była Raya Yarbrough. W 6. sezonie współpracowała ze szkockim artystą Griogairem Labhruidhem, natomiast w 7. serii zaprezentowano interpretację Sinéad O'Connor. W 8. sezonie piosenkę z czołówki wykonuje Annie Lennox.

Co się wydarzy w finałowym sezonie?

Co czeka widzów w ósmym sezonie? Jamie i Claire wracają do osady Fraser's Ridge, która pod ich nieobecność znacząco się rozwinęła i tętni życiem. Choć bohaterowie liczyli na spokój, wojna o niepodległość Ameryki podążyła za nimi, zagrażając ich rodzinie oraz społeczności. Gdy skrywane dotąd sekrety wyjdą na jaw, kochankowie będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wiele są gotowi poświęcić dla domu i dla siebie nawzajem.

Matthew B. Roberts, showrunner serialu, w rozmowie z "Vanity Fair" zdradził, że fani dostaną odpowiedzi na większość nurtujących ich pytań już na początku ósmego sezonu. Widzowie poznają m.in. losy Faith – córki Claire i Jamiego.

Roberts przyznał, że zawsze miał w głowie wizję finału, jednak nakręcił kilka alternatywnych zakończeń. Od samego początku zasypujemy widzów sporą dawką informacji, która, miejmy nadzieję, poprowadzi ich aż do samego końca. Jest dużo napięcia i zamieszania, ale jest też wiele rozwiązań. Zawsze miałem w głowie zakończenie, ale z powodów bezpieczeństwa nakręciliśmy też kilka innych zakończeń – podsumował twórca.