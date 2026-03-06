Siódmy i zarazem przedostatni odcinek serialu "PONIES" pojawił się dziś, 6 marca, na platformie SkyShowtime. Finałowy odcinek trafi do serwisu za tydzień.

Zachwyt krytyków

Na portalu Rotten Tomatoes aż 96 proc. recenzji "PONIES" jest pozytywnych. Jednak średnia nota użytkowników Filmwebu to tylko 5.9/10. Niektórzy uważają, że to wynik zaniżania ocen przez Ukraińców, którym ma się nie podobać to, że akcja serialu toczy się w Moskwie.

Reklama

"Nie ma to jak Ukraińcy zaniżający ocenę bez obejrzenia. To serial w czasach ZSRR, do tego niekoniecznie przedstawiający sowietów w pozytywnym świetle. Ale jakby się dział w Kijowie to by było cacy, nie? Obiektywnie serial zapowiada się przyzwoicie" – pisze Paulina Leszczyńska na Filmwebie.

Mimo to nie brakuje zachwytów nad serialem także w Polsce. Oglądalność zaś rośnie z odcinka na odcinek. Obecnie "PONIES" znajdują się już w TOP 10 najchętniej oglądanych seriali na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Reklama

Akcja rozgrywa się w Moskwie w 1977 roku. Dwie PONIES (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson) to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych w serialu zobaczymy wspomniane gwiazdy – Emilię Clarke ("Gra o tron", "Zanim się pojawiłeś") i Haley Lu Richardson ("Biały Lotos"). Towarzyszyć im będą Adrian Lester ("Sandman", "Pojutrze"), Artjom Gilz ("Tar"), Nicholas Podany ("Saturday Night", "Za lepsze jutro"), Petro Ninovskyi ("SHTTL", "Cisza") oraz Vic Michaelis ("Upload").

Kto stoi za serialem?

Twórcami, scenarzystami i producentami wykonawczymi są David Iserson ("Mr. Robot", "Jess i chłopaki") i Susanna Fogel ("Stewardesa", "Szpieg, który mnie rzucił"), która dodatkowo reżyseruje serial.

Showrunnerem i producentem wykonawczym jest również Mike Daniels ("Wieczór walki: Skok na milion dolarów", "Synowie anarchii"), a producentkami wykonawczymi – Jessica Rhoades ("Czarne lustro", "Stacja jedenasta", "Dirty John") i sama Emilia Clarke.

Wśród współproducentów wykonawczych znaleźli się Katherine Bridle, Alison Mo Massey, Jared Ian Goldman i Rosa Handelman.