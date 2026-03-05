Film "Edyta Górniak" ma swoją premierę dziś, 5 marca 2026 roku, tylko w serwisie SkyShowtime.

Unikatowe materiały

Film "Edyta Górniak" zapowiadany jest jako "osobista, subtelna i wielowymiarowa opowieść przedstawiająca kulisy życia jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej". Dokument pozwala zanurzyć się w świecie wybitnej wokalistki, na który składała się zarówno spektakularna kariera, jak i codzienność kobiety i matki. Opowieść odsłania nieoczywiste kontrasty między tymi dwoma światami, pozwalając lepiej poznać fascynującą osobowość dziewczyny, która ze skromnego podwórka w Ziębicach dotarła na światowe sceny.

"Film jest osobistą opowieścią o kobiecej mocy, odwadze, wybaczaniu, miłości i sile nadziei, które pozwalają stawić czoła trudnym doświadczeniom i pomagają wytrwać w podróży przez życie. To opowieść o wyboistej drodze ku radości, spełnieniu i odnajdowaniu spokoju w naturze. Dokument zawiera unikatowe materiały archiwalne, które rzucają nowe światło na życie artystki i pozwalają spojrzeć na nie z nieznanej dotąd perspektywy" – czytamy w informacji prasowej.

Od początku swojej działalności SkyShowtime konsekwentnie dąży do dostarczania widzom niezwykłych historii – zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Po wejściu w świat dokumentu w 2025 roku serialem oryginalnym "Krychowiak: Krok od szczytu", kontynuujemy opowiadanie wyjątkowych, prawdziwych historii. Tym razem przedstawiamy inspirującą opowieść o jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej – Edycie Górniak. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem w ukazaniu widzom jej niezwykłej drogi, kariery oraz codziennego życia, którego kulisy artystka odsłania w najnowszej dwuczęściowej produkcji dokumentalnej SkyShowtime – komentuje Kai Finke, Chief Content Officer.

Kto stoi za filmem?

"Edyta Górniak" to po serialu "Krychowiak: Krok od szczytu", który zadebiutował w serwisie w listopadzie, kolejna polska produkcja dokumentalna realizowana na zamówienie SkyShowtime.

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime "Edyta Górniak" odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką – Aleksandra Machnik.

Edyta Górniak

Edyta Górniak uznawana jest za jedną z najsłynniejszych i najbardziej wybitnych artystek polskiej sceny muzycznej. Karierę rozpoczęła jako artystka musicalowa, występując na scenach znanych polskich teatrów, a już w wieku 19 lat wystąpiła na nowojorskim Broadwayu. Jej udział w pierwszym, historycznym dla Polski Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku i wykonanie piosenki "To nie ja" zapoczątkowały jej niezwykłą karierę w Polsce i zagranicą. Jest laureatką wielu najważniejszych polskich i międzynarodowych nagród, wyróżnień i tytułów muzycznych oraz konkursów i festiwali. Ze względu na niespotykaną wrażliwość artystyczną, charyzmę oraz niezwykle szeroką skalę głosu, niejednokrotnie porównywana była z najważniejszymi wokalistkami w historii muzyki światowej.