Wszystkie osiem odcinków serialu "Młody Sherlock" zadebiutowało dziś, 4 marca 2026 roku, na platformie Prime Video.

O czym jest serial?

"Młody Sherlock" ukazuje historię pochodzenia ukochanego detektywa sir Arthura Conana Doyle'a w wybuchowej reinterpretacji jego młodzieńczych lat. Sherlock Holmes w najnowszej odsłonie to bezwstydny młody mężczyzna – bezpośredni i nieokiełznany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsza sprawa ujawnia globalny spisek, który na zawsze zmienia jego życie.

Serial, którego akcja toczy się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku oraz podczas zagranicznych podróży dorastającego Holmesa, odsłoni młodzieńcze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie "Młodego Sherlocka" znaleźli się Hero Fiennes Tiffin ("After"), Dónal Finn ("Koło Czasu"), Zine Tseng ("Problem trzech ciał"), Joseph Fiennes ("Opowieść podręcznej"), Natascha McElhone ("Halo"), Max Irons ("Trzy dni Kondora") i Colin Firth ("Jak zostać królem").

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i producentem wykonawczym jest Guy Ritchie ("Porachunki", "Przekręt", "Sherlock Holmes"). Serial został napisany i wyprodukowany przez showrunnera Matthew Parkhilla, a producentami wykonawczymi są także Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson oraz współproducenci wykonawczy Harriet Creelman i Steve Thompson. Motive Pictures odpowiadała za produkcję operacyjną serialu.