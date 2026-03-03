Nominacje, a potem nagrody działającej od ponad pięciu lat Gildii Scenarzystów Polskich przyznawane są za produkcje, które miały premierę w minionym roku – w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych.
Najlepsze scenariusze filmowe
Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego otrzymują w tym roku:
- "Dom dobry" – scen. Wojciech Smarzowski
- "Dziewczyna z igłą" – scen. Magnus von Horn, Line Langebek
- "LARP. Miłość, trolle i inne questy" – scen. Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki
- "Ministranci" – scen. Piotr Domalewski
- "Utrata równowagi" – scen. Korek Bojanowski, Katia Priwieziencew
Najlepsze scenariusze serialowe
Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego otrzymują z kolei:
- "1670", sezon 2. – scen. Jakub Rużyłło
- "Aniela" – scen. Paweł Demirski
- "Heweliusz" – scen. Kasper Bajon
- "Niebo. Rok w piekle" – scen. Jakub Korolczuk
- "The Office PL", sezon 5. – scen. Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki oraz Mateusz Płocha
Kiedy rozdanie nagród?
Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich. Zwycięzców 4. edycji Nagród GSP poznamy 21 marca podczas gali w Warszawie. Wtedy ogłoszeni zostaną także laureaci Nagrody za Całokształt Twórczości i Nagrody Specjalnej.
Misyjna rola nagród
Wręczane już po raz czwarty Nagrody GSP mają na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym, a więc i wzmocnienie ich pozycji na rynku filmowym. Służą podniesieniu świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów.
