Nominacje, a potem nagrody działającej od ponad pięciu lat Gildii Scenarzystów Polskich przyznawane są za produkcje, które miały premierę w minionym roku – w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych.

Najlepsze scenariusze filmowe

Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego otrzymują w tym roku:

"Dom dobry" – scen. Wojciech Smarzowski

– scen. Wojciech Smarzowski "Dziewczyna z igłą" – scen. Magnus von Horn, Line Langebek

– scen. Magnus von Horn, Line Langebek "LARP. Miłość, trolle i inne questy" – scen. Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki

– scen. Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki "Ministranci" – scen. Piotr Domalewski

– scen. Piotr Domalewski "Utrata równowagi" – scen. Korek Bojanowski, Katia Priwieziencew

Najlepsze scenariusze serialowe

Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego otrzymują z kolei:

"1670", sezon 2. – scen. Jakub Rużyłło

– scen. Jakub Rużyłło "Aniela" – scen. Paweł Demirski

– scen. Paweł Demirski "Heweliusz" – scen. Kasper Bajon

– scen. Kasper Bajon "Niebo. Rok w piekle" – scen. Jakub Korolczuk

– scen. Jakub Korolczuk "The Office PL", sezon 5. – scen. Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki oraz Mateusz Płocha

Kiedy rozdanie nagród?

Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich. Zwycięzców 4. edycji Nagród GSP poznamy 21 marca podczas gali w Warszawie. Wtedy ogłoszeni zostaną także laureaci Nagrody za Całokształt Twórczości i Nagrody Specjalnej.

Misyjna rola nagród

Wręczane już po raz czwarty Nagrody GSP mają na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym, a więc i wzmocnienie ich pozycji na rynku filmowym. Służą podniesieniu świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów.