Serial "Sortownia" zadebiutuje na antenie telewizji Polsat dziś, 5 marca, o godz. 22:55. Kolejne z ośmiu odcinków będą emitowane co tydzień w czwartki o tej samej porze.

O czym jest serial?

"Sortownia" to historia lekarza, który zamiast bezwarunkowo ratować każde ludzkie życie, w uzasadnionych przypadkach postanawia je odbierać. Tymi działaniami utwierdza się w przekonaniu, że czyni świat lepszym i odzyskuje dawno utracony sens własnego życia.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Andrzej Chyra. W znaczących rolach partnerują mu Olga Goldys, Jaśmina Polak oraz Natalia Jędruś. W pomniejszych rolach pojawiają się takie tuzy polskiego aktorstwa, jak Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marcin Czarnik czy Mariusz Bonaszewski.

Co się wydarzy w pierwszym odcinku?

Poznajemy głównego bohatera serialu, którym jest Jacek Woliński (Andrzej Chyra) – ceniony lekarz warszawskiego SOR-u. W pracy – opanowany, profesjonalny, skuteczny. Prywatnie – wycofany samotnik, który stroni od ludzi, choć potrafi bezinteresownie pomóc sąsiadowi czy wesprzeć Nicole – tancerkę z nocnego klubu.

Na oddziale pojawia się nowa lekarka – Olga (Jaśmina Polak). Jej pierwsze dni w szpitalu okazują się brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. Jacek pomaga jej odnaleźć się w świecie, w którym każda decyzja może kosztować czyjeś życie.

Podczas jednego z dyżurów dochodzi do tragedii. Do szpitala trafia ofiara wypadku samochodowego. Mimo wysiłków, Jackowi nie udaje się jej uratować. Sprawca wychodzi z wypadku niemal bez szwanku – bez poważnych obrażeń i bez śladu poczucia winy. To wydarzenie staje się punktem zwrotnym.

W drodze do domu Jacek mija billboard z wizerunkiem znanego psychoterapeuty i pisarza Roberta Tracza (Marcin Czarnik). Ten obraz otwiera w nim głęboko skrywaną ranę. Widzowie zaczynają rozumieć, że pod maską spokojnego lekarza kryje się ktoś, kto od dawna toczy prywatną walkę – i być może już dawno przekroczył granicę, której lekarzowi przekraczać nie wolno.

Kto stoi za serialem?

Reżyserką serialu jest Anna Kazejak. Za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska. Za zdjęcia odpowiada Piotr Niemyjski.