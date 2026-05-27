"Stranger Things" dla seniorów. Nowy serial robi furorę

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
"The Boroughs"
Ten serial robi prawdziwą furorę. To obecnie numer jeden nie tylko na konkretnej platformie streamingowej, ale w całym światowym streamingu. Mowa o "The Boroughs", produkcji nie bez przyczyny określanej jako "Stranger Things" z seniorami – oraz dla seniorów. Gdzie można oglądać nowy serialowy megahit?

Serial "The Boroughs" jest dostępny na platformie Netflix, gdzie znajduje się obecnie na 1. miejscu najpopularniejszych seriali. Widzowie są zachwyceni, a krytycy też nie narzekają – aż 96 proc. recenzji na portalu Rotten Tomatoes jest pozytywnych.

O czym jest serial?

Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę, kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają wybitni aktorzy starszego pokolenia, jak Alfred Molina ("Frida", "Magnolia", "Boogie Nights"), Alfre Woodard ("Ostatnia rubież", "Zniewolony. 12 Years a Slave", "Clemency"), Denis O'Hare ("Witaj w klubie", "Powrót do Garden State", "Narzeczony mimo woli"), Clarke Peters ("Prawo ulicy", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", "Pięciu braci"), Geena Davis ("Thelma i Louise", "Długi pocałunek na dobranoc", "Mucha"), Ed Begley Jr. ("Koncert dla Irvinga", "Boski chillout", "Co nas kręci, co nas podnieca"), Bill Pullman ("Dzień Niepodległości", "Kosmiczne jaja", "Zagubiona autostrada") i Jane Kaczmarek ("Zwariowany świat Malcolma", "Miasteczko Pleasentville", "Niespotykane męstwo"), a partnerują im młodsze, za to nie mniej utalentowane gwiazdy, jak Carlos Miranda ("Bling Ring", "Wojownik", "Jednostka 19") czy Jena Malone ("Neon Demon", "Kontakt", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia").

Kto stoi za serialem?

Twórcami i głównymi scenarzystami serialu są Jeffrey Addiss i Will Matthews ("Ciemny kryształ: Czas buntu", "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów", "Rok na całe życie"), a wśród producentów wykonawczych znaleźli się bracia Matt i Ross Dufferowie ("Stranger Things", "Miasteczko Wayward Pines", "Tu zdarzy się coś strasznego").

