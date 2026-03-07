Nowy sezon wielokrotnie nagradzanego statuetką Emmy serialu "The Boys" zadebiutuje 8 kwietnia 2026 roku dwoma odcinkami w serwisie Prime Video. Kolejne odcinki będą pojawiać się na platformie co tydzień, aż do wybuchowego finału 20 maja 2026 roku.

Co się wydarzy w finałowym sezonie?

W piątym i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother's Milk i Frenchie zostają uwięzieni w "Obozie Wolności", a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego, kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit i Cameron Crovetti.

W czwartym sezonie do obsady dołączyli Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.

Kto stoi za serialem?

Serial "The Boys" powstał na podstawie bestsellerowego komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, którzy pełnią również funkcję producentów wykonawczych. Serial został stworzony przez producenta wykonawczego i showrunnera Erica Kripke.

Producentami wykonawczymi są także Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin oraz Jason Netter.

Serial "The Boys" jest produkowany przez Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios we współpracy z Kripke Enterprises, Original Film i Point Grey Pictures.