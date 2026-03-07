Film "Za duży na bajki" powraca na ekrany kin. Tym razem widzowie będą mogli obejrzeć trzecią część przygód trójki zaprzyjaźnionych nastolatków. W głównych rolach w filmie "Za duży na bajki 3" ponownie zobaczymy Amelię Fijałkowską w roli Delfiny, Macieja Karasia jako Waldiego oraz Patryka Siemka w roli Przemka.

"Za duży na bajki 3". Kto dołączył do obsady?

Nie zabraknie również Doroty Kolak jako zwariowanej ciotki, Karoliny Gruszki w roli mamy Waldiego, czy Pawła Domagały jako Piotra. Do obsady dołączają również nowe postaci. Pojawi się m.in. Dorota Pomykała oraz Borys Szyc w roli policjanta.

Pojawiają się tam pewne wspomnienia z czasów licealnych pani Karoliny w roli mojej filmowej mamy. Poznajemy, że tak powiem, jej współtowarzyszy z klasy- mówi Maciej Karaś, czyli Waldi. Mamy też młodszych nas. Śmialiśmy się, że są dosłownie odzwierciedleniem tego, jak my zaczynaliśmy - dodaje Patryk Siemek.

"Za duży na bajki 3". O czym jest film?

Akcja filmu "Za duży na bajki 3" ponownie dzieje się w Warszawie. Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę.

Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

Aktorzy z "Za duży na bajki 3": To jest zarchiwizowane nasze dorastanie

Dla mnie to jest super pamiątka przede wszystkim, ta pierwsza część. To jest zarchiwizowane nasze dorastanie i to jest ekstra, że możemy patrzeć jak dorastaliśmy - mówi Maciej Karaś w Kawce z.... Trochę spoważnieliśmy, ale bez przesady - dodaje Amelia Fijałkowska. Kto się spoważniał, ten się spoważniał. U mnie się dalej trzyma wszystko po staremu- przekomarza się Patryk Siemek.

Czy aktorzy z "Za duży na bajki 3" dalej będą grać?

Jak młodzi aktorzy wspominają castingi dzięki którym trafili do obsady "Za duży na bajki"? Czy przyjaźnią się poza planem filmowym? Co zamierzają robić dalej w życiu? Chcą postawić na film i aktorstwo a może mają inne pasje, które chcieliby zrealizować? Jak reagują ich koledzy i przyjaciele na to, że stali się popularni i zagrali w filmie? Czy czekają na czwartą część "Za duży na bajki"? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z....