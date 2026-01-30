Kawka z...Leną Górą. Kim jest aktorka?

Lena Góra, która gości w tym odcinku Kawki z... jest aktorką oraz scenarzystką. Urodzila się w 1990 roku w Gdańsku. Jest córką Eli "Malwiny" Góry, wokalistki zespołów trójmiejskiej sceny alternatywnej lat 80., oraz Sławomira Góry, malarza.

Na swoim koncie Lena Góra ma już kilka znaczących ról. M.in. w takich filmach jak "Święty", "Imago", "Roving Woman" oraz w serialach "Król" i "Przesmyk". Za swoją kreację aktorską w tym ostatnim podczas festiwalu Warsaw SerialCon w 2025 roku otrzymała nagrodę dla najlepszej roli żeńskiej za kreację Ewy Oginiec.

Kawka z...Leną Górą. Gdy miała 16 lat wyjechała do Stanów Zjednoczonych

Gdy miała 16 lat Lena Góra wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Swój talent aktorski rozwijała na studiach w American Academy of Dramatic Arts w Los Angeles.

Miałam w sobie bardzo mało strachu, gdy wyjeżdżałam i na szczęście dalej mam go niewiele. Strach to jest bardzo niebezpieczna rzecz, ma wielkie oczy, jest takim strasznym kłamcą a od dzieciństwa, się go wpaja dzieciom, szczeniaczkom i wszystkim świeżo, powstałym czy jakby świeżo uczącym się - mówi w Kawce z... Lena Góra. Byłam bardzo ciekawa świata, chciałam się uczyć, prowadzić dyskusje, ale nauczyciele nie za bardzo - mówi o swojej decyzji o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.

Od tamtego czasu Lena Góra kursuje między Polską a Nowym Jorkiem. Rola w serialu "Król", gdzie zagrała Annę Ziembińską, sprawiła, że dała się lepiej poznać polskim widzom.

Kawka z....Leną Górą. Nazwano ją "nową Krystyną Jandą"

Jak wygląda jej życie w Stanach Zjednoczonych? Co jest dla niej ważne w byciu aktorką i artystką? Co ma w sobie ze swoich rodziców? Jak dobiera projekty, w których gra? Czy często odrzuca propozycje, które dostaje? Jak zareagowała na słowa Tomasza Raczka, który nazwał ją "nową Krystyną Jandą"? Co ma na myśli, gdy mówi, że ma świetną relację "ze swoją małą Lenką"?

Ostatnio spotkałam się po raz pierwszy z Maciejem Stuhrem. Ucieszyłam się, że wie, kim jestem. Powiedział mi, że zobaczył "Przesmyk" i według niego zagrałam w nim 'tak amerykańsko". Zapytałam go co to znaczy i czy to jest dobrze? - opowiada w Kawce z...Lena Góra. A jak ona sama chce grać? Odpowiedzi na to i pozostałe pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z...Leną Górą.