Kawka z...Karoliną Bruchnicką. Gdzie zagrała aktorka?

Karolina Bruchnicka to aktorka młodego pokolenia, która ma na swoim koncie znaczące i zauważone w świecie filmu role. Jedną z nich była zagrana przez nią Wiktoria Kornet w filmie "Córka trenera". Można ją było zobaczyć także w takich produkcjach jak "Restart", "Moje wspaniałe życie" czy "Supersiostry".

Karolina Bruchnicka, czyli Synek z "Minuty ciszy". O czym jest ten serial?

Rola, którą ostatnio zapisała się w pamięci widzów, jest Synek w serialu "Minuta ciszy" platformy Canal+. To czarna komedia i dramat opowiadający o emerytowanym listonoszu Mietku Zasadzie (Robert Więckiewicz), który po śmierci przyjaciela zakłada własny zakład pogrzebowy i wplątuje się w absurdalny świat polskiej branży funeralnej, walcząc z lokalnym potentatem, ukrytymi tajemnicami małej społeczności i własnymi dylematami moralnymi. Produkcja ukazuje kulisy biznesu pogrzebowego, pełnego konfliktów i układów, w mikrokosmosie dwóch małych miasteczek.

Karolina Bruchnicka o "Minucie ciszy": Musiałam wyłączyć się z życia

Ten moment, kiedy wyłączam z siebie uśmiechniętą Karolinę i wchodzę w buty Synka jest fascynujący. Dlatego też chciałam być aktorką, żeby przeżyć kilka żyć równocześnie, a jak mogę to zmieniać sobie w perspektywie sekundy czy minuty, będąc na planie, to czuję się jak w takim fajnym rollercoasterze - mówi w Kawce z...Karolina Bruchnicka.

Aktorka za rolę w serialu "Minuta ciszy 2" otrzymała prestiżową nagrodę BNP Paribas Tomorrow's Icon na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon. W Kawce z... przyznaje, że praca nad tą produkcją była dla niej dużym bagażem emocji. Wiedziałam, że to jest taki okres zdjęciowy, kiedy ja muszę być naprawdę w pełni skupiona i przez chwilę wyłączyć się z życia - wyznaje.

Kawka z...Karoliną Bruchnicką. Tego o aktorce nie wiecie

Jak radziła sobie z emocjami, gdy schodziła z planu? Które momenty podczas pracy nad "Minutą ciszy" były dla niej najtrudniejsze? Jak wspomina czas, gdy będąc nastolatką pracowała jako modelka? Czym interesuje się poza aktorstwem? Co jest jej wielką pasją? Jaka jest prywatnie? Nad jakimi swoimi emocjami stara się pracować? Nie odpuszczam, ale też z drugiej strony uczę się tego, że że nie zawsze wszystko jest nam pisane - mówi Karolina Bruchnicka. Co dokładnie ma na myśli? Zobaczcie ten odcinek Kawki z....