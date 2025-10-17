Kawka z...Anną Smołowik. Gdzie grała aktorka?

Anna Smołowik jest aktorką teatralną i filmową. Komedia kryminalna, którą zapisała się w pamięci widzów i w której grała główną rolę - Magdy, jest film "W jak morderstwo". Anna Smołowik zagrała także w takich filmach jak "Juliusz", "Prosta historia o morderstwie", czy "To musi być miłość".

Na swoim koncie ma także role serialowe w "Blondynce" oraz "Rodzinie na Maxa". Od kilku tygodni można ją również oglądać w produkcji "Skrzat. Nowy początek". Wciela się tam w postać mamy głównego bohatera i nauczycielki w szkole. Jak przyznaje rolę tę "zaklepała" u reżysera już kilka lat temu.

Kawka z...Anną Smołowik. Tę rolę "zaklepała" u reżysera

Wybrałam ten projekt ze względu na twórcę, Krzysia Komandera, który to napisał, wyreżyserował i zmontował i jest to jego film. Z Krzyśkiem znamy się wiele lat, bo robiliśmy dotychczas wspólnie różne audiobooki. Znamy się, bardzo go czuję tak po ludzku, ufam mu i też bardzo, bardzo mu kibicuję - mówi Anna Smołowik w Kawce z....

Aktorka, jak przyznaje, bardzo lubi grać w projektach, zaliczanych do kina familijnego. Lubię, bo uważam, że jest niezwykle potrzebne. Myślę, że dzieciaki mają teraz bardzo ciężko przez telefony, Instagramy i TikToki. Myślę, że mieliśmy troszkę łatwiej, że tego nie mieliśmy. Fajnie opowiadać w kinie czułe, mądre historie, które zatrzymają je na chwilę i pomogą wejść w taki świat pełen magii i fajnych wartości, bo ten film taki jest - przyznaje Anna Smołowik.

Kawka z...Anną Smołowik. Jakie pasje ma aktorka? Kto jest jej największym przyjacielem?

Jak wspomina pracę z dziećmi na planie tego filmu? Czy było to dla niej wyzwaniem? Kto jest jej największym przyjacielem, którego poznała na jednym z planów filmowych? Jak wspomina pracę nad produkcją "W jak morderstwo"? Co ceni sobie w życiu i co jest jej największą pasją? Mam szczęście do fajnych ludzi - mówi Anna Smołowik. Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszycie w tym odcinku Kawki z.... Zapraszamy do oglądania.