Kawka z...Martą Ścisłowicz. Gdzie grała aktorka?

Miała być germanistką, a została aktorką. Na swoim koncie ma role w takich serialach jak "Skazana", "Warszawianka" czy filmie "Bogowie". Niedawno odbyła się premiera sztuki "Pic na wodę", w której gra główną rolę kobiecą. Obecnie można ją także oglądać w takich produkcjach jak "Profilerka Jastrë" czy "Minuta ciszy". W tym drugim wciela się w drugoplanową, ale bardzo wyrazistą postać Grażyny Wiecznej.

Kawka z...Martą Ścisłowicz. Co mówi o serialu "Minuta ciszy"?

Bardzo lubię tę moją Grażynkę. Jestem po obejrzeniu całego sezonu "Minuty ciszy" i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być częścią tego projektu. Grażynka ma w sobie jakąś siłę i hardość, którą ja jej trochę nadałam, ale też która była wpisana w tę bohaterkę. To także ogromny rodzaj wrażliwości, która niesie ze sobą życie, światło, mimo tego, że bardzo obcuje ze śmiercią - mówi w Kawce z...Marta Ścisłowicz.

Kawka z...Martą Ścisłowicz. Szczere i intymne wyznanie aktorki

Jej zdaniem serial "Minuta ciszy" łagodzi temat śmierci i przełamuje tabu. Muszę przyznać, że temat śmierci jest mi od pewnego czasu bardzo bliski. Od czasu, kiedy sama straciłam tatę, co zbiegło się też z narodzinami mojej córki. To był dla mnie bardzo trudny moment życiowy, który też jakoś bardzo mnie ukształtował w ostatnich latach - wyznaje Marta Ścisłowicz.

Kawka z...Martą Ścisłowicz. Co w sobie lubi a czego nie?

W tym odcinku Kawki z...aktorka opowiada o tym, jak wspomina swojego tatę i co mu zawdzięcza. Wyznaje, co w sobie lubi a czego nie i jakie projekty, w których wzięła udział były dla niej ważne. Z jakimi lękami zmaga się na co dzień? Co ceni sobie w życiu i dlaczego nie została germanistką? Zapraszamy do oglądania tego odcinka Kawki z...Martą Ścisłowicz.