Kawka z...Martą Ścisłowicz. Gdzie grała aktorka?

Miała być germanistką, a została aktorką. Na swoim koncie ma role w takich serialach jak "Skazana", "Warszawianka" czy filmie "Bogowie". Niedawno odbyła się premiera sztuki "Pic na wodę", w której gra główną rolę kobiecą. Obecnie można ją także oglądać w takich produkcjach jak "Profilerka Jastrë" czy "Minuta ciszy". W tym drugim wciela się w drugoplanową, ale bardzo wyrazistą postać Grażyny Wiecznej.

Reklama

Kawka z...Martą Ścisłowicz. Co mówi o serialu "Minuta ciszy"?

Bardzo lubię tę moją Grażynkę. Jestem po obejrzeniu całego sezonu "Minuty ciszy" i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być częścią tego projektu. Grażynka ma w sobie jakąś siłę i hardość, którą ja jej trochę nadałam, ale też która była wpisana w tę bohaterkę. To także ogromny rodzaj wrażliwości, która niesie ze sobą życie, światło, mimo tego, że bardzo obcuje ze śmiercią - mówi w Kawce z...Marta Ścisłowicz.

Kawka z...Martą Ścisłowicz. Szczere i intymne wyznanie aktorki

Reklama

Jej zdaniem serial "Minuta ciszy" łagodzi temat śmierci i przełamuje tabu. Muszę przyznać, że temat śmierci jest mi od pewnego czasu bardzo bliski. Od czasu, kiedy sama straciłam tatę, co zbiegło się też z narodzinami mojej córki. To był dla mnie bardzo trudny moment życiowy, który też jakoś bardzo mnie ukształtował w ostatnich latach - wyznaje Marta Ścisłowicz.

Kawka z...Ireneuszem Czopem. 'Rodzina była zawiedziona, że nie idę na księdza'
Kawka z...Ireneuszem Czopem. "Rodzina była zawiedziona, że nie idę na księdza"

Zobacz również

Kawka z...Martą Ścisłowicz. Co w sobie lubi a czego nie?

W tym odcinku Kawki z...aktorka opowiada o tym, jak wspomina swojego tatę i co mu zawdzięcza. Wyznaje, co w sobie lubi a czego nie i jakie projekty, w których wzięła udział były dla niej ważne. Z jakimi lękami zmaga się na co dzień? Co ceni sobie w życiu i dlaczego nie została germanistką? Zapraszamy do oglądania tego odcinka Kawki z...Martą Ścisłowicz.