Kawka z....Ireneusz Czop. Kim jest aktor?

Ireneusz Czop to aktor, który w ostatnich latach gra dużo a jego role są doceniane zarówno przez widzów, jak i krytyków filmowych.

Na koncie ma ponad 40 ról filmowych, 30 teatralnych i 20 serialowych. Grał w łódzkich teatrach – Powszechnym, Nowym i im. Jaracza, a także na deskach stołecznego Teatru Narodowego. To właśnie za kreacje teatralne otrzymał najważniejsze nagrody: Złotą Maskę za rolę Antyfolusa w „Komedii omyłek” i Grand Prix za postać Flinta w „Blasku życia” na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Za swoje osiągnięcia artystyczne nagrodzony został również prestiżową Nagrodą im. Aleksandra Zelwerowicza.

Można go było zobaczyć m.in. w filmach "Pokłosie", "Jack Strong" oraz "Broad Peak". Grał w serialu "Rojst", "Wielka woda" a teraz można oglądać go w serialu "Breslau" oraz drugim sezonie produkcji "Krew". Wciela się tam w postać Jerzego Gajewskiego, który wypełnia ostatnią wolę swojej chorej żony i pomaga jej odejść.

Kawka z...Ireneuszem Czopem. "Do tej pory nie mogę się pozbierać"

Zadzwonił do mnie przyjaciel, gdy zaczynałem kręcić serial "Krew". Powiedział, że nasza wspólna przyjaciółka oddaje się w ręce lekarzy i będzie miała eutanazję o 22 i żebym zapalił świeczkę. Do tej pory nie mogę się po tym pozbierać, bo my nie mamy w swoim słowniku takich zachowań - mówi w Kawce z... Ireneusz Czop.

Ona była bardzo ciężko chora i ile trzeba mieć odwagi, determinacji, ile zrozumienia, ile tam jest emocji od strony męża, syna, bardzo skomplikowanych. Kiedy przyszła do mnie propozycja "Krwi", to patrzyłem też potem przez perspektywę Lucy, która się przeniosła na tamten świat - mówi aktor.

Kawka z...Ireneuszem Czopem. Dlaczego nie został księdzem?

W Kawce z...Ireneusz Czop opowiada m.in. o tym, jak z jego głowy i życia "wyparował pomysł bycia księdzem". Babcia, mama mojej mamy, zresztą Tercjanka i kobieta z AK, poetka płocka była wręcz zawiedziona moim wyborem - wspomina w Kawce z... Ireneusz Czop.

Kawka z...Ireneuszem Czopem. Aktor o swojej relacji z ojcem

Aktor wspomina również o swojej relacji z ojcem. Mój ojciec emocjonalnie nie ściemniał, nie było tam jakichś dyplomacji domowych - mówi Ireneusz Czop. Aktor zdradza, w jakim okresie swojego życia miał najlepsze rozmowy ze swoim tatą.

W tym odcinku Kawki z...Ireneusz Czop opowiada również o swoim podejściu do zawodu, wyjaśnia dlaczego, gdyby nie Bogusław Linda, nie zostałby aktorem a także o tym, czy i jak wierzy i co sprawiło, że zmienił swoje podejście do życia.

Gdzie uciekł z wielkiego miasta? Co sądzi o młodym pokoleniu aktorów? Zobaczcie ten odcinek Kawki z....