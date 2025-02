"Jej kreacje są zawsze pełne emocji i autentyczności, co sprawia, że widzowie szybko się z nią utożsamiają" - tak piszą o niej w recenzjach produkcji, w których gra. Marta Malikowska czyli Kosa z serialu "Skazana" i Pazina ze "Ślepnąc od świateł" przyznaje, że zgadza się z tymi opiniami.

Kawka z... Martą Malikowską. Kogo aktorka gra w serialu "Udar"?

Chętnie się z nimi zgodzę, choć to jest chyba bardzo indywidualna sprawa. Zagrałam tak inne dziewczyny, kobiety, że teraz, kiedy słyszę to pytanie, mam chaos w głowie, ale z każdą z moich postaci bym się mogła utożsamić na pewno - stwierdza w Kawce z....

W serialu "Udar" wciela się w swoją imienniczkę. Marta z „Udaru” jest mi bliska. Kobieta po 40, matka, artystka, w kryzysie związku, ma bardzo dużo emocji. Emocje, totalna burza. Trochę pod górkę ma ta Marta. Dużo pytań, wątpliwości - mówi Marta Malikowska.

Grana przez nią postać w serialu "Udar" to przyjaciółka głównego bohatera, w którego wciela się Jacek Poniedziałek. Jego recenzje potrafią przyciągać tłumy do nowo otwartych restauracji lub sprawiać, że niegdyś uwielbiane miejsca nagle świecą pustkami. Gdy jego życie zamienia się w celebrycką rutynę, a sława zaczyna przytłaczać, dochodzi do tragedii – Jacek doznaje udaru. Trafia do szpitala, gdzie mimo swojej rozpoznawalności, nie może liczyć na specjalne traktowanie. Jednocześnie sam nie jest wzorowym pacjentem i wcale nim być nie zamierza.

Pomysłodawcą, scenarzystą i jednym z reżyserów ośmioodcinkowego serialu "Udaru" jest Paweł Demirski ("Artyści"). Część odcinków została wyreżyserowana przez Rafała Skalskiego ("Noc w przedszkolu", "Brokat") i Antonio Galdameza ("Na twoim miejscu", "Noamia"). Za produkcję odpowiada Maciej Kubicki ("Pianoforte", "Brokat", "Pakt").

Kawka z...Martą Malikowską. "Przychodzą do mnie role, które mają przyjść"

Marta Malikowska odpowiadając na pytanie, jak trafiają do niej grane przez nią postaci, odpowiada, że wpływ na to ma zapewne jej prywatna kondycja. To w jakim jestem miejscu, co u mnie się dzieje, jak idę na casting. Wierzę, że przychodzą do mnie role, które mają do mnie przyjść, czegoś nauczyć, coś odkręcić albo coś załatwić. Staram się korzystać z tego mojego stanu psychicznego, psychofizycznego, żeby stworzyć rolę. Biorę to, co tu i teraz- tłumaczy aktorka.

Kawka z...Martą Malikowską. "Obraziłam się na teatr"

Przyznaje, że w jej karierze był taki moment, gdy obraziła się na...teatr. Zrobiłam sobie przerwę w teatrze, to wynikało z przemęczenia i chęci przeżycia czegoś nowego i zmierzenia się z kamerą. O serialach nigdy nie marzyłam, bo jak dorastałam, nie było jeszcze seriali kinowych, nie było platform. Dla mnie każdy odcinek dobrego serialu jest jak osobny film. Serial i film traktuje na równi - przyznaje w Kawce z...

Marta Malikowska przyznaje, że jest osobą charyzmatyczną i wyrazistą. Od dziecka ciągnęło ją na scenę a gdy w liceum przekonała się, że to właśnie szkoła aktorska jest tym miejscem, w którym chce studiować, odetchnęła z ulgą. W liceum w trzeciej klasie nie chciało mi się uczyć w szkole, bardziej mnie ta scena porwała. Odetchnęłam z ulgą, bo przyszedł pomysł, że jest szkoła aktorska i, że wiem, że to chcę robić - wyznała.

Kawka z...Martą Malikowską. Mówi o sobie, że jest "dziewczyną wojenną"

Marta Malikowska mówi o sobie, że jest "dziewczyną wojenną". Nie poddaję się. W każdych warunkach, w każdej sytuacji wierzę, że zawsze jest jakiś sposób - mówi. Pytana o najtrudniejszy moment w swoim życiu, mówi o tym, co wydarzyło się prawie trzy lata temu. To właśnie wtedy zmarł ojciec jej córki i jak mówi "jej pierwszy mąż", czyli Jacek "Budyń" Szymkiewicz z zespołu Pogodno.

Nie mam drugiego, ale wolę mówić pierwszy niż były. To moja fiksacja na słowa. To było trudne i jest trudne cały czas. Czuję większą odpowiedzialność na sobie, zaczęłam się bardziej bać śmierci, ale też doceniać życie- wyznaje w Kawce z....

Kawka z...Martą Malikowską. Jaką jest mamą?

Aktorka dodaje, że, choć bywało między nimi różnie, po rozstaniu potrafili się ze sobą przyjaźnić. Dobrym wspomnieniem i najpiękniejszą rzeczą, jaka nam się przydarzyła, jest nasza córka Jagoda- mówi Malikowska.

Jaka jest jej córka? Jak wygląda ich relacja? Co za często robi w swoim życiu Marta Malikowska? Czy to, że dużo śpiewa przełoży się na zawodowe projekty? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z....

Chciałabym zagrać już główną rolę. Coś się szykuje, jestem spokojna, że to się wydarzy - mówi tajemniczo.