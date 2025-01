Jana Himilsbacha chyba prawie nikomu przedstawiać nie trzeba. Stal się symbolem PRL-u i legendą jeszcze za życia.

Kawka z... Janem Himilsbachem. "To był bardzo smutny życiorys"

Zanim na dobre zadomowił się w Warszawie, urodził się i wychowywał w Mińsku Mazowieckim. To był bardzo smutny życiorys, miał mamę, ojca nigdy nie poznał, bardzo szybko został sierotą, opiekę nad nim przejęła przyjaciółkę matki, która miała swoje życie. Bardzo szybko musiał stać się samodzielną osobą. Stawał w konflikcie od najmłodszych lat - mówi w Kawce z... Ryszard Abraham, autor książek, w których zebrane zostały anegdoty o Janie Himilsbachu.

Kawka z... Janem Himilsbachem. Był kamieniarzem, ale głównie aktorem

Ta ikona czasów PRL z wykształcenia była kamieniarzem, od czasu do czasu także grabarzem, ale wielu Polaków kojarzy go głównie jako aktora. Często były to małe prace kamieniarskie. Małe prace na cmentarzach - Starych Powązkach, Powązkach Wojskowych, na Bródnie a nawet Cmentarzu Żydowskim. Praca, z której jest znany to tablica nagrobna na grobie Zdzisława Maklakiewicza - opowiada Abraham.

W jakich filmach grał Jan Himilsbach?

Zagrał w uznawanych dziś za kultowe, produkcjach czasów PRL takich jak "Rejs", "Wniebowzięci", "Brunet wieczorową porą", "Przepraszam, czy tu biją" czy "Dziewczyny do wzięcia". Choć były to głównie role drugoplanowe a nawet epizody, były tak charakterystyczne, że zapadały w pamięć. Więcej czasu zajmowało mu życie niż praca - mówi w Kawce z... Ryszard Abraham.

Kawka z... Janem Himilsbachem. "Miał słabość do alkoholu"

Życiorys Jana Himilsbach pełen jest niejasności i sprzeczności. Uwielbiano go zarówno w środowisku, jak i na ekranie. Jaki był Jan Himilsbach? Jakie było jego życie? Z kim przyjaźnił się na życie i śmierć? Co zrobił, by jego żona zwana "Basicą" przyjęła jego oświadczyny? Jak jedyna kobieta, na punkcie której oszalał, walczyła z jego nałogiem, czyli słabością do alkoholu?

Co Jan Himilsbach wyprawiał w warszawskim Spatifie i jaka anegdota wiąże się z nim i z Janem Holoubkiem? Który z reżyserów powiedział, że nigdy w życiu go nie zatrudni? Co usłyszała jego żona w słuchawce telefonu niedługo po jego śmierci? Czy dziś Jan Himilsbach miałby coś przeciwko byciu ikoną czasów PRL i naturszczyków w polskich produkcjach? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z....