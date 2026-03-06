Otóż jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych brytyjskich seriali w historii telewizji jest dostępny bezpłatnie w serwisie streamingowym Telewizji Polskiej. Co piątek na platformie TVP VOD pojawiają się dwa kolejne sezony "Poirota". Co za tym idzie, dziś, 6 marca, zostały dodane sezony dziewiąty i dziesiąty.

Ikoniczna postać

Głównym bohaterem serialu "Poirot" jest belgijski detektyw, który dzięki swojej niezwykłej inteligencji i spostrzegawczości rozwiązuje najbardziej zawiłe sprawy kryminalne.

W postać Herkulesa wcielił się ikoniczny już w tej roli David Suchet, a jego współpracownikami są: kapitan Arthur Hastings (Hugh Fraser), inspektor James Japp ze Scotland Yardu (Philip Jackson), niezawodna sekretarka Felicity Lemon (Pauline Moran) oraz pisarka Ariadna Oliver (Zoë Wanamaker).

Szczególnie doceniono rolę Davida Sucheta, który wcielając się w detektywa, wnikliwie zapoznał się z twórczością Agathy Christie. Aktor wypracował charakterystyczny akcent, łącząc elementy wymowy francuskiej i belgijskiej. Stworzył dzięki temu wyjątkowo wiarygodnego bohatera, którego kojarzy każdy fan kryminałów.

Inspiracje Agathy Christie

Agatha Christie – autorka opowieści, na których oparto serial – tworząc postać Poirota inspirowała się m.in. Sherlockiem Holmesem, ale też mniej znanymi bohaterami literatury detektywistycznej, takimi jak Hercules Popeau i Monsieur Poiret. Belgijskie pochodzenie Poirota nie jest przypadkowe – pisarka kierowała się osobistą sympatią do Belgii, ukształtowaną w czasie niemieckiej okupacji tego kraju.

Światowe uznanie

"Poirot" był wielokrotnie nominowany do prestiżowych nagród, wiele z nich zdobył. W 1990 roku serial otrzymał nagrodę BAFTA za charakteryzację i fryzury, muzykę oryginalną oraz kostiumy. Produkcja zdobyła również uznanie na arenie międzynarodowej, otrzymując m.in. nominację do nagrody Emmy za finałowy odcinek "Curtain: Poirot's Last Case".

"Poirot" doczekał się w sumie 13. sezonów emitowanych w latach 1989-2013.