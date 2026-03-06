Piąty i zarazem przedostatni odcinek serialu "Gorąca rywalizacja" ("Heated Rivalry") zadebiutował w Polsce dziś, 6 marca, na platformie HBO Max. Produkcja składa się z sześciu odcinków, zatem finałowy odcinek będzie można oglądać w serwisie za tydzień.

Hit w USA i w Polsce

Serial miał premierę w USA już pod koniec listopada i bardzo spodobał się Amerykanom. Na portalu Rotten Tomatoes produkcję ocenia pozytywnie 88 proc. użytkowników i 96 proc. krytyków.

Również polscy recenzenci mieli już okazję zobaczyć serial – i są zachwyceni. Średnia ich ocen na Filmwebie wynosi aż 7.8. "Niczego nie potrzebowaliśmy w tym roku tak, jak HOLLANOVA. Kocham tu wszystko" – pisze Agnieszka Pilacińska, wystawiając 10/10.

"Świetne wprowadzenie do egzotycznego dla wielu świata pikantnych opowieści o gejowskich romansach tworzonych przede wszystkim przez heteroseksualne kobiety i czytanych (oglądanych) głównie przez heteroseksualne kobiety" – zauważa Marcin Pietrzyk (9/10).

"No, to jest dobre po prostu; prawdziwy serial, dobrze skonstruowany na poziomie odcinka i całości, z sercem, nowymi aktorami. Niby fantazja, ale potraktowana emocjonalnie bardzo serio" – spostrzega Klara Cykorz (7/10).

"To jest prosta ballada z lirycznym refrenem, ale na szczęście nie popada w banał i nikt tu nie fałszuje. Dwóch kapitanów współzawodniczących drużyn hokejowych wkręca się w relację o homoseksualnym charakterze. Wiemy to od początku i wszystko wskazuje, że będziemy oglądali typową serialową opowieść o niemożliwej miłości. I tak jest, a jednak ani przez chwilę nie czuje się tu emocjonalnej tandety. Ukrywanie homoseksualizmu wśród sportowców jest ciągle częste choć nie tak powszechne jak jeszcze niedawno temu. Życie w wymuszonym schizofrenicznym rozdarciu, udawanie związków z kobietami, które zgadzają się pełnić rolę parawanów, działa na krótką metę. Po jakimś czasie prowadzi do narastających zaburzeń i depresji. Coming out okazuje się wtedy jedyną uczciwą i skuteczną terapią, ale jego koszty bywają nieprzewidywalne. A miłość? Ta też się zdarza i nawet bywa, że zostaje z nimi na zawsze" – ocenia Tomasz Raczek (8/10).

Kto stoi za serialem?

Za "Gorącą rywalizację" odpowiada kanadyjski twórca, reżyser, producent i aktor (występuje w serialu w epizodycznej roli) Jacob Tierney ("Dobrzy sąsiedzi", "Trocki", "Twist").

Serial został wyprodukowany przez Accent Aigu Entertainment we współpracy z Bell Media's Crave, a dystrybuowany jest przez Sphere Abacus.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Connor Storrie ("Joker: Folie à deux", "Małe wielkie historie", "Jeździec bez głowy") i Hudson Williams ("Tropicie", "All I Need for Christmas", "Chad GPT"), a partnerują im François Arnaud ("Rodzina Borgiów", "Rozdzieleni", "Quantum Leap"), Robbie G.K. ("Nadrabiaj miną", "Sheriff Country"), Christina Chang ("Szklana pułapka 4.0", "28 dni", "24 godziny"), Dylan Walsh ("Kongo", "Ojczym", "Bez skazy"), Sophie Nélisse ("Yellowjackets", "Złodziejka książek", "Ścigane") oraz Ksenia Daniela Kharlamova ("Jonas Brothers: Zdążyć na święta", "Dorośli", "Robyn Hood").

O czym jest serial?

"Gorąca rywalizacja" opowiada historię dwóch rywalizujących ze sobą zawodników hokeja na lodzie. Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilya Rozanov (Connor Storrie) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim.

Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnych sportowych światach jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego, jak prawdziwa miłość.