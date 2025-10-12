Netflix nie chciał trzymać widzów dłużej w niepewności i kilka dni temu ogłosił, na jakie nowe, polskie produkcje mogą liczyć widzowie tej platformy streamingowej.

Jesteśmy częścią polskiej branży audiowizualnej od blisko dekady i chcemy dalej inwestować w najlepszą rozrywkę dla widzów. Naszym celem jest tworzenie oferty tak różnorodnej, jak gusta polskiej publiczności – bo to widz jest w centrum wszystkiego, co robimy - mówił podczas prezentacji Łukasz Kłuskiewicz, nowy dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polskie produkcje Netflixa 2025. Co już zobaczyli widzowie?

Widzowie Netflixa już w tym roku mogli zobaczyć kilka polskich nowości, które powstały jako produkcje tej platformy streamingowej. Wśród nich jest m.in. drugi sezon serialu "1670", na który wielu fanów pierwszej części czekało z niecierpliwością. Już niebawem swoją premierę będzie miał "Heweliusz". Serial ten oparty jest na faktach. Dotyczy katastrofy promu z 1993 roku.

Wśród polskich nowości na Netflix w 2025 roku znalazły się także film "Druga Furioza" oraz "Projekt UFO". Bohaterami tego drugiego są próżny prezenter telewizyjny i ufolog z małego miasteczka, którzy próbują odkryć pochodzenie rzekomych kosmitów, wywołując w kraju burzę wątpliwości i masową zmianę przekonań.

Warto również wspomnieć o tym, że na platformie pojawią się lub pojawiły także filmy współfinansowane przez Netflixa, m.in . "Akademia Pana Kleksa”, "Simona Kossak”, "Światłoczuła” czy "Vinci 2”.

Netflix ogłosił polskie nowości. Co zobaczą widzowie?

Netflix ogłosił tytułu pięciu nowych polskich produkcji nad którymi pracuje i które znajdą się w ofercie tej platformy streamingowej. Warto zaznaczyć, że daty premier nie zostały jeszcze podane. Wśród produkcji, które Netflix postanowił zrealizować są:

"Bunt"

reżyseria: Mateusz Rakowicz, Marek Lechki

produkcja: Maciej Kubicki

scenariusz: Łukasz Bluszcz, Marcin Kubawski

To serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. W tej produkcji zobaczymy Borysa Szyca i Filipa Pławiaka. Zagrają oni byłych współwięźniów stojących po przeciwnych stronach konfliktu, którzy próbują powstrzymać masakrę podczas największego buntu więziennego w Polsce.

"Kolory zła: Czerń"

reżyseria i scenariusz: Adrian Panek

produkcja: Aneta Hickinbotham, Leszek Bodzak, Piotr Walter

Głównym bohaterem tego filmu jest znany widzom Netflixa z filmu "Kolory zła: Czerwień" prokurator Bilski. Gra go ponownie Jakub Gierszał. To adaptacja powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak. Tym razem Bilski będzie prowadził śledztwo w kaszubskim miasteczku.

"Czarna Wołga"

reżyseria i scenariusz: Piotr Subbotko

produkcja: Maciej Sojka, Jerzy Dzięgielewski, Roman Szczepanik

Kapitan milicji, którego gra Michał Balicki jest podejrzany o zabójstwo. Próbuje rozwikłać sprawę legendy czasów PRL — Czarnej Wołgi, która ponoć stoi za tajemniczymi porwaniami dzieci z małego miasteczka. W tej produkcji zagrają również Robert Więckiewicz i Marianna Zydek.

"Podlasie"

reżyseria: Łukasz Kośmicki

produkcja: ZPR Media

scenariusz: Katarzyna Golenia, Katarzyna Frankowska

W głównych rolach widzowie zobaczą Annę Seniuk oraz Artura Barcisia. Halina, ulubienica wsi, popada w tarapaty finansowe. Jej narzeczony Jan oraz przyjaciele wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa, bo do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką.

"Znieczulenie"

reżyseria: Łukasz Ostalski

produkcja: Jan Kwieciński, Michał Kwieciński

scenariusz: Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra, Marcin Ciastoń

To pierwszy polski serial medyczny Netflixa. W rolę neurochirurga wciela się Leszek Lichiota. Po śmiałej, lecz nieudanej operacji, zaczyna pracę w szpitalu w małej miejscowości. W serialu tym zagrają także Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka i Dorota Kolak.

Kontynuacja, serial kostiumowy. Te nowości również zrealizuje Netflix

Netflix poza tym, że ogłosił pięć nowych polskich produkcji, kontynuuje prace nad trzecim sezonem serialu "1670" oraz serialem kostiumowym "Lalka". Na emisję czeka serial "Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy. Zagrają w nim Joanna Kulig oraz Agata Kulesza.