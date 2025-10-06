Netflix zdecydował się usunąć ze swojej platformy jeden z polskich filmów. Jego premiera odbyła się jesienią 2016 roku. Reżyserem tej produkcji był znany i uznany reżyser - Ryszard Bugajski. Był autorem kultowego "Przesłuchania" z Krystyną Jandą w roli głównej. Nakręcił też takie filmy jak "Generał Nil", "Układ Zamknięty".

Filmem, który Netflix usuwa ze swojej platformy i którego nie będzie można już oglądać jest "Zaćma" w reżyserii Bugajskiego.

Netflix usuwa film "Zaćma". O czym jest?

Druga połowa lat 50. Julia Brystygierowa, zwana "Krwawą Luną", to eksfunkcjonariuszka Ministerstwa Bezpieczeństwa. Tam, jako szefowa owianego złą sławą Departamentu V, osobiście i z sadystyczną zawziętością katowała więźniów politycznych. Słynęła z donosów do NKWD, nie oszczędzając swoich partyjnych towarzyszy. Teraz, szukając porady duchowej, ubiega się o prywatną audiencję u prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zanim dojdzie do spotkania z głową Kościoła, Brystygierowa będzie musiała przekonać do swoich racji oślepionego księdza (Gajos) i cierpiącą na kryzys wiary zakonnicę (Zajączkowska).

Netflix usuwa film "Zaćma". Obsada. Kto gra?

Główną rolę Julii Brystygierowej, zwanej "Krwawą Luną" zagrała Maria Mamona. Partnerował jej w roli księdza Cieciorka Janusz Gajos. W obsadzie filmu "Zaćma" znaleźli się także:

Małgorzata Zajączkowska jako siostra Benedykta

Marek Kalita jako prymas Stefan Wyszyński

Bartosz Porczyk jako więzień

Kazimierz Kaczor jako żałobnik

Film "Zaćma" nie miał dobrych recenzji.

"Zaćma" w reżyserii Ryszarda Bugajskiego była nominowana do Złotych Lwów w 2016 roku podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Otrzymał także nominacje na Camerimage i Tofifest 2016. Film "Zaćma" nie spotkał się jednak z uznaniem dziennikarzy. Niestety, Bugajskiemu nigdy nie udało się powtórzyć artystycznego sukcesu "Przesłuchania". "Zaćma" stanowi jego kolejną i, niestety, nieudaną próbę - pisał Jakub Izdebki z Interii. Na stronie Filmweb otrzymał bardzo niską recenzję 3.9/10. Film w 2016 roku obejrzało tylko 17 tys. widzów.

Netflix usuwa film "Zaćma" z Netflixa. Do kiedy można oglądać?

Film "Zaćma" w reżyserii Ryszarda Bugajskiego można oglądać w serwisie Netflix jeszcze tylko przez 2 dni. Już 8 października zniknie z platformy.