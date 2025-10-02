"Drelich" to produkcja TVP, którą widzowie mogą oglądać od 14 września br. na antenie TVP1. Serial ten dostępny jest również na platformie TVP VOD.

Już od pierwszych odcinków "Drelich" cieszy się sporą popularnością wśród widzów. Średnia oglądalność tego kryminalnego hitu TVP wynosi 1,4 mln widzów.

"Drelich". Kto gra w serialu?

Główną rolę i tytułowego bohatera w serialu "Drelich" gra Filip Pławiak. Partneruje mu Marianna Zydek w roli jego żony Izy oraz Marta Żmuda Trzebiatowska, która gra domniemaną kochankę Marka Drelicha - Milenę. W pozostałych rolach w kryminalnym hicie TVP występują m.in.:

Reklama

Paweł Małaszyński - Wójcik

Olaf Lubaszenko - Stryj

Rafał Stachowiak - Natan

Przemysław Bluszcz - „Szary”

Marcin Kowalczyk - Krasowski „Krach”

Bartłomiej Kotschedoff - Krystian, partner Izy

"Drelich". O czym jest ten serial?

Marek Drelich wiedzie pozornie spokojne życie – mimo przeszłości kryminalnej, stara się być dobrym ojcem i utrzymać przyjazne relacje z byłą żoną. Jednak gdy zostaje niesłusznie oskarżony o romans z żoną gdańskiego gangstera Wójcika, rozpoczyna się bezlitosna gra. Na jego trop trafiają ludzie gotowi zniszczyć wszystko, co dla niego ważne.

Serial "Drelich" pokazuje, jak cienka jest granica między codziennością a przestępczym półświatkiem. Tytułowy bohater to nie typowy bandyta – jest lojalny, punktualny, zimnokrwisty, a do każdego „skoku” podchodzi jak do pracy. Gdy jego rodzina znajdzie się w niebezpieczeństwie, Drelich będzie musiał zmierzyć się z dawnymi demonami i pytaniem, komu tak naprawdę może ufać. W tle pojawia się także Stryj – mentor Drelicha, który może okazać się jego największym zagrożeniem.

Filip Pławiak w roli Drelicha. Co aktor mówi o swojej postaci?

Reklama

Filip Pławiak, który wciela się w postać Marka Drelicha czyli tytułowego bohatera hitu kryminalnego TVP przyznaje, że jego postać, choć taka się wydaje nie jest tak do końca ani czarna, ani biała. To na pewno postać ciekawa, niejednowymiarowa mam nadzieję - mówi Pławiak.

Ja bym Drelicha nie nazwał czarną postacią, bo on faktycznie ten jego fach, zajęcie, to że jest złodziejem od razu się kojarzy z jakąś mroczną stroną, z byciem niezbyt dobrym człowiekiem, ale myślę, że to jest człowiek dobry tak naprawdę - mówi Filip Pławiak w rozmowie z Dziennik.pl.

Filip Pławiak o doświadczeniu w serialach kryminalnych. Czy to pomogło na planie hitu TVP?

Aktor ma na swoim koncie udział w serialach kryminalnych jak chociażby "Rojst". Czy to ułatwiło mu pracę na planie produkcji "Drelich"? Filip Pławiak zaprzecza. Każda produkcja to jest inne wyzwanie, to jest jakby nowa przygoda i tak naprawdę nie ma znaczenia czy wcześniej grało się robiąc film historyczny, w dziesięciu filmach historycznych, bo za każdym razem to jest coś innego do zbudowania, inna postać, w której buty chce się wejść, więc nie wiem czy to ma znaczenie, że się zrobiły już kilka kryminalnych seriali - uważa Pławiak.

Bardziej może ma znaczenie to, ile doświadczenia się zebrało już w swoim życiu i jak ta nasza ścieżka kariery się toczyła i jakie wnioski z tego wyciągamy - dodaje aktor. Ile tego doświadczenia, o którym wspomina udało mu się już zebrać? Którą z ról, które do tej pory zagrał ceni najbardziej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale WIDEO.