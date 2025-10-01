rozwiń

"Rodzinka.pl" po pięciu latach nieobecności wróciła na antenę TVP. Widzowie początkowo nie kryli radości z tego, że bohaterowie tego kultowego serialu ponownie pojawią się na szklanym ekranie.

Kultowy serial TVP w ogniu krytyki. Jaką oglądalność ma "Rodzinka.pl"?

Pierwsze odcinki cieszyły się ogromną oglądalnością. W sobotę 6 września a więc w dniu premiery serialu "Rodzinka.pl" obejrzało go ponad 1,1 miliona widzów. Serial miał 10,5 proc. udziału w paśmie emisji. W swoim paśmie "Rodzinka.pl" pokonała ubiegłoroczny "The Voice of Poland". Odcinek wyemitowany 7 września 2024 roku zgromadził wówczas ponad 900 tys. widzów.

"Rodzinka.pl" wróciła do TVP. Fani nie zostawili suchej nitki. "Wulgarny serial się zrobił"

Kultowy serial TVP nie cieszy się uznaniem widzów. Co krytykują?

O ile oglądalność jest, o tyle uznanie widzów znika z każdym odcinkiem. Opinie są mocno na "nie". Serial "Rodzinka.pl" kolejny raz znalazł się w ogniu krytyki widzów. Ich zdaniem nowym odcinkom tej produkcji brakuje "lekkości" i polotu, która obecna była w poprzednich sezonach. TVP w swoich mediach społecznościowych zamieściła krótki fragment, zapowiadający nowy odcinek serialu. Premiera tego odcinka odbędzie się w najbliższą sobotę 4 października. Fragment ten to kłótnia Tomka (Maciej Musiał) i Magdy (Olga Kalicka).

Serial "Rodzinka.pl" w ogniu krytyki. Co piszą widzowie?

Pod fragmentem serialu, który opublikowano pojawiła się lawina komentarzy. Fani "Rodzinki.pl" nie kryją rozczarowania i nie szczędzą gorzkich słów produkcji.

"Nie podoba mi się ten sezon. W tę sobotę odpuszczam, szkoda czasu", "Totalne badziewie ten sezon", "Takie mało komediowe", "Ten sezon to jakaś tragedia" – wyliczają kolejno internauci. Wielu widzów podkreśla, że produkcja utraciła swój dawny urok: "Nowy sezon już nie jest interesujący. Jeśli nic się nie zmieni, nie będziemy oglądać. Wracamy do poprzednich sezonów", "Ten film miał śmieszyć, rozbawiać, a to tragikomedia!", "Ciężki kaliber, nie da się oglądać... Z sentymentem wracam do starych odcinków" - piszą rozgoryczeni widzowie.

Niektóre z komentarzy są naprawdę bardzo ostre. To jest "Rodzinka.pl"? Dziwię się trochę aktorom, którzy godzą się brać udział w tym projekcie. Wizerunkowe samobójstwo, przecież widzowie wam tego nie wybaczą - napisał jeden z internautów. Wśród przeciwników byli też ci, którym nowa odsłona "Rodzinki.pl" jednak się podoba. Oni również wyrazili swoją opinię. "No cóż, samo życie", "Nowe odcinki są super" - pisali.

"Rodzinka.pl". Kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Rodzinka.pl" nadawany jest w każdą sobotę w TVP2 o godzinie 20.00. Nowe odcinki można również oglądać w TVP VOD. Tam emitowane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W TVP VOD dostępne są również wszystkie sezony serialu.

"Rodzinka.pl". Kto gra w serialu?

Główne role grają ci sami aktorzy, którzy występowali w serialu "Rodzinka.pl" pięć lat temu. To Małgorzata Kożuchowska (Natalia Boska), Tomasz Karolak (Ludwik Boski), Maciej Musiał (Tomasz Boski), Adam Zdrójkowski (Jakub Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski). Oprócz nich w serialu grają również:

  • Jacek Braciak (Marek Nawrocki),
  • Magdalena Stużyńska (Viola)
  • Agata Kulesza (Marysia)
  • Emilia Dankwa (Zosia Zalewska)
  • Olga Kalicka (Magda)
  • Julia Wieniawa (Paula)
  • Emma Pokromska (Maja)

"Rodzinka.pl". O czym jest ten serial?

Boscy są po trzydziestce i mają trójkę dzieci. Poznali się jeszcze na studiach i od tej pory stanowią zgodne i kochające się małżeństwo. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a owocem ich miłości był Tomek.

Niedługo później na świat przyszedł ich kolejny syn Jakub. Średnia latorośl to, w odróżnieniu od najstarszej, typ sportowca i maniak deskorolki. Najmłodszy ośmioletni syn Kacper lubi podkreślać, że z racji wieku wszystko mu się należy.

Boscy mieszkają pod Warszawą w przestronnym, kupionym na kredyt domu. Pieczę nad rodziną sprawuje Ludwik, który jest architektem i pracuje w domu. Natalia Boska po kilkuletniej przerwie zawodowej, którą poświęciła na wychowanie dzieci, wraca do pracy. Przed Natalią otwierają się nowe perspektywy. Próbuje się również odnaleźć w nowej codzienności, po wyprowadzce najstarszych synów. Pomoże jej w tym psycholog.

Ludwik niepokoi się o Kacpra, który stał się samotnikiem. Jak to zmienić? Tymczasem Tomek i Magda spodziewają się kolejnego już dziecka, a Kuba spędza noc z mocno nieszablonową dziewczyną...