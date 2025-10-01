"Rodzinka.pl" po pięciu latach nieobecności wróciła na antenę TVP. Widzowie początkowo nie kryli radości z tego, że bohaterowie tego kultowego serialu ponownie pojawią się na szklanym ekranie.

Kultowy serial TVP w ogniu krytyki. Jaką oglądalność ma "Rodzinka.pl"?

Pierwsze odcinki cieszyły się ogromną oglądalnością. W sobotę 6 września a więc w dniu premiery serialu "Rodzinka.pl" obejrzało go ponad 1,1 miliona widzów. Serial miał 10,5 proc. udziału w paśmie emisji. W swoim paśmie "Rodzinka.pl" pokonała ubiegłoroczny "The Voice of Poland". Odcinek wyemitowany 7 września 2024 roku zgromadził wówczas ponad 900 tys. widzów.

Kultowy serial TVP nie cieszy się uznaniem widzów. Co krytykują?

O ile oglądalność jest, o tyle uznanie widzów znika z każdym odcinkiem. Opinie są mocno na "nie". Serial "Rodzinka.pl" kolejny raz znalazł się w ogniu krytyki widzów. Ich zdaniem nowym odcinkom tej produkcji brakuje "lekkości" i polotu, która obecna była w poprzednich sezonach. TVP w swoich mediach społecznościowych zamieściła krótki fragment, zapowiadający nowy odcinek serialu. Premiera tego odcinka odbędzie się w najbliższą sobotę 4 października. Fragment ten to kłótnia Tomka (Maciej Musiał) i Magdy (Olga Kalicka).

Serial "Rodzinka.pl" w ogniu krytyki. Co piszą widzowie?

Pod fragmentem serialu, który opublikowano pojawiła się lawina komentarzy. Fani "Rodzinki.pl" nie kryją rozczarowania i nie szczędzą gorzkich słów produkcji.

"Nie podoba mi się ten sezon. W tę sobotę odpuszczam, szkoda czasu", "Totalne badziewie ten sezon", "Takie mało komediowe", "Ten sezon to jakaś tragedia" – wyliczają kolejno internauci. Wielu widzów podkreśla, że produkcja utraciła swój dawny urok: "Nowy sezon już nie jest interesujący. Jeśli nic się nie zmieni, nie będziemy oglądać. Wracamy do poprzednich sezonów", "Ten film miał śmieszyć, rozbawiać, a to tragikomedia!", "Ciężki kaliber, nie da się oglądać... Z sentymentem wracam do starych odcinków" - piszą rozgoryczeni widzowie.

Niektóre z komentarzy są naprawdę bardzo ostre. To jest "Rodzinka.pl"? Dziwię się trochę aktorom, którzy godzą się brać udział w tym projekcie. Wizerunkowe samobójstwo, przecież widzowie wam tego nie wybaczą - napisał jeden z internautów. Wśród przeciwników byli też ci, którym nowa odsłona "Rodzinki.pl" jednak się podoba. Oni również wyrazili swoją opinię. "No cóż, samo życie", "Nowe odcinki są super" - pisali.

"Rodzinka.pl". Kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Rodzinka.pl" nadawany jest w każdą sobotę w TVP2 o godzinie 20.00. Nowe odcinki można również oglądać w TVP VOD. Tam emitowane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W TVP VOD dostępne są również wszystkie sezony serialu.

"Rodzinka.pl". Kto gra w serialu?

Główne role grają ci sami aktorzy, którzy występowali w serialu "Rodzinka.pl" pięć lat temu. To Małgorzata Kożuchowska (Natalia Boska), Tomasz Karolak (Ludwik Boski), Maciej Musiał (Tomasz Boski), Adam Zdrójkowski (Jakub Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski). Oprócz nich w serialu grają również:

Jacek Braciak (Marek Nawrocki),

Magdalena Stużyńska (Viola)

Agata Kulesza (Marysia)

Emilia Dankwa (Zosia Zalewska)

Olga Kalicka (Magda)

Julia Wieniawa (Paula)

Emma Pokromska (Maja)

"Rodzinka.pl". O czym jest ten serial?

Boscy są po trzydziestce i mają trójkę dzieci. Poznali się jeszcze na studiach i od tej pory stanowią zgodne i kochające się małżeństwo. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a owocem ich miłości był Tomek.

Niedługo później na świat przyszedł ich kolejny syn Jakub. Średnia latorośl to, w odróżnieniu od najstarszej, typ sportowca i maniak deskorolki. Najmłodszy ośmioletni syn Kacper lubi podkreślać, że z racji wieku wszystko mu się należy.

Boscy mieszkają pod Warszawą w przestronnym, kupionym na kredyt domu. Pieczę nad rodziną sprawuje Ludwik, który jest architektem i pracuje w domu. Natalia Boska po kilkuletniej przerwie zawodowej, którą poświęciła na wychowanie dzieci, wraca do pracy. Przed Natalią otwierają się nowe perspektywy. Próbuje się również odnaleźć w nowej codzienności, po wyprowadzce najstarszych synów. Pomoże jej w tym psycholog.

Ludwik niepokoi się o Kacpra, który stał się samotnikiem. Jak to zmienić? Tymczasem Tomek i Magda spodziewają się kolejnego już dziecka, a Kuba spędza noc z mocno nieszablonową dziewczyną...