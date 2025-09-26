Nowy serial oryginalny CANAL+ "Wartownicy" będzie dostępny od 29 września w serwisie streamingowym CANAL+ online.

O czym jest serial?

Fabuła serialu "Wartownicy" skupia się na losach Gabriela (Louis Peres), żołnierza ciężko rannego w jednym ze starć podczas I wojny światowej. Rodzina i najbliżsi zostają poinformowani o śmierci mężczyzny, podczas gdy w rzeczywistości zostaje on poddany ściśle tajnemu eksperymentowi. Naukowcy wstrzykują mu serum, które obdarza go nadludzką siłą, szybkością i odpornością. Gabriel dołącza do elitarnej jednostki złożonej z innych "ulepszonych" żołnierzy. Jednak wraz z eskalacją wojny odkrywa przerażającą prawdę, która może zmienić losy globalnego konfliktu.

Akcję serialu napędza także wątek romantyczny – żona Gabriela nie wierzy w śmierć męża i postanawia go odnaleźć – oraz realistycznie oddany obraz Paryża i Francji z czasów I wojny światowej. Twórcom udało się wiernie przybliżyć atmosferę epoki i jednocześnie wprowadzić elementy fantastyczne, które nadają historii wyjątkowy charakter i wyróżniają ją na tle innych produkcji.

"Wartownicy" łączą widowiskowe sceny batalistyczne i dynamiczną akcję z refleksją nad losem bohaterów. Choć żołnierze obdarzeni są nadnaturalnymi zdolnościami, pozostają ludźmi – targają nimi moralne dylematy, tęsknota za domem i potrzeba bliskości. "Dzięki temu postacie zyskują głębię, a widzowie mogą odnaleźć w nich własne doświadczenia. To odważne połączenie spektakularnego kina akcji, science fiction i uniwersalnych pytań o naturę człowieczeństwa" – zapewnia CANAL+.

Kto stoi za serialem?

Za historię i scenariusz odpowiadają Guillaume Lemans ("Dla niej wszystko", "Burn out"), Xabi Molia ("Król nie żyje", "Do ośmiu razy sztuka") oraz Raphaëlle Richet ("Néro", "Cut"). Serialowa opowieść oparta jest na motywach francuskiego komiksu autorstwa Xaviera Dorisona i Enrique Breccii. Scenarzyści inspirowali się pierwowzorem fabuły, wzbogacając ją o nowe wątki, niespodziewane zwroty akcji i złożone portrety psychologiczne bohaterów. Serial reżyserują Thierry Poiraud ("Czarny punkt", "Mecz zombie") i Edouard Salier ("W mroku słońca", "Koedukacja").

To była świetna okazja, by wyprodukować serial gatunkowy, ale osadzony w kulturze francuskiej. W tej serii komiksów graficznych znalazły się elementy, które były dla nas bardzo interesujące, w tym połączenie realiów wojennych z akcentem science fiction. Mamy tu opowieść o ulepszonych żołnierzach, historię szpiegowską oraz scenerię Paryża. Jest też bardzo silny wątek miłosny między Gabrielem a jego żoną. Jest tu pewien blask, światło oraz styl i estetyka, które są wyjątkowe – mówi Delphine Clot, współproducentka serialu.

Kolejne sezony pewne

Wiadomo już, że historia serialu "Wartownicy" nie skończy się na jednym sezonie, a wątki i postacie zostaną znacznie pogłębione w kolejnych odsłonach.