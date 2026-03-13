98. gala wręczenia Oscarów, którą poprowadzi, podobnie jak rok temu, amerykański komik Conan O'Brien, będzie transmitowana w Polsce.

Gdzie oglądać transmisję?

Ceremonia rozdania Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej będzie transmitowana na CANAL+ Premium oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online na kanale TV live CANAL+ Premium – z polskim lektorem lub w oryginalnej wersji językowej.

O której godzinie transmisja?

Z polskiego studia CANAL+ połączą się z widownią filmoznawcy i krytycy filmowi Kaja Klimek i Błażej Hrapkowicz. Relacja z czerwonego dywanu rozpocznie się o godz. 23:30, a od północy zacznie się transmisja samej ceremonii.

Najlepszy film – nominacje

Szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film otrzymały w tym roku: "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "F1: Film" Josepha Kosinskiego, "Frankenstein" Guillermo del Toro, "Hamnet" Chloe Zhao, "Wielki Marty" Josha Safdiego, "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, "Tajny agent" Klebera Mendoncy Filho, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Grzesznicy" Ryana Cooglera oraz "Sny o pociągach" Clinta Bentleya.

"Grzesznicy" otrzymali w sumie aż 16 nominacji, czego nie dokonał jeszcze nigdy żaden film. Dotychczas rekordem było 14 nominacji, które jako pierwszy zdobył film "Wszystko o Ewie" z 1950 roku, a potem jeszcze wyczyn ten powtórzyły "Titanic" z 1997 roku oraz "La La Land" z 2016 roku.

Film Ryana Cooglera zdobył nominacje za najlepszy film, reżyserię, charakteryzację i fryzury, muzykę, scenariusz oryginalny, casting, kostiumy, piosenkę ("I Lied To You"), montaż, scenografię, zdjęcia (Autumn Durald Arkapaw), dźwięk, efekty specjalne, dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Michael B. Jordan), drugoplanowego (Delroy Lindo) i aktorki drugoplanowej (Wunmi Mosaku).

"Jedna bitwa po drugiej" zgarnęła także imponującą liczbę 13 nominacji. Obraz Paula Thomasa Andersona dostrzeżono w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, aktor pierwszoplanowy (Leonardo DiCaprio), aktor drugoplanowy (Benicio del Toro i Sean Penn), aktorka drugoplanowa (Teyana Taylor), muzyka, scenariusz adaptowany, casting, montaż, scenografia, zdjęcia (Michael Bauman) i dźwięk.

Po dziewięć nominacji dostały "Frankenstein" Guillermo del Toro, "Wielki Marty" Josha Safdiego i "Wartość sentymentalna" Joachima Triera. Dzieło Guillermo del Toro jest nominowane w kategoriach: aktor drugoplanowy (Jacob Elordi), a także najlepszy film, scenariusz adaptowany, charakteryzację i fryzury, muzykę, kostiumy, scenografię, zdjęcia (Dan Laustsen) oraz dźwięk. Obraz Safdiego może zostać doceniony w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, aktor pierwszoplanowy (Timothée Chalamet), scenariusz oryginalny (Safdie i Ronald Bronstein), casting, kostiumy, montaż, scenografia, zdjęcia (Darius Khondji). Z kolei ekipa Joachima Triera może liczyć na nagrody za najlepszy film, reżyserię, film międzynarodowy, scenariusz oryginalny (Trier i Eskil Vogt), montaż oraz dla aktorki pierwszoplanowej (Renate Reinsve), aktora drugoplanowego (Stellan Skarsgard) i aktorki drugoplanowej (Inga Ibsdotter Lilleaas oraz Elle Fanning).

Eksperci zwracają uwagę, że to również pierwszy raz, kiedy nominację w kategorii najlepszego filmu otrzymały dwa horrory – "Grzesznicy" i "Frankenstein".

Nominacje za najlepszą reżyserię trafiły do Chloe Zhao, Josha Safdiego, Paula Thomasa Andersona, Joachima Triera i Ryana Cooglera.

W sumie, łącznie z kategoriami krótkometrażowymi, do Oscarów 2026 nominowano 50 filmów.

Polacy nominowani do Oscarów

Za pracę przy filmie "Hamnet" Chloe Zhao nominację otrzymała kostiumografka Małgosia Turzańska, autorka strojów do takich produkcji, jak "Stranger Things", "Aż do piekła" czy "Zielony Rycerz. Green Knight". Przygodę z filmem rozpoczynała jako asystentka Agnieszki Holland, szybko odkryła jednak, że jej prawdziwą pasją są kostiumy. Ukończyła studia na Wydziale Scenografii i Kostiumu na praskim DAMU oraz Tisch School of the Arts w Nowym Jorku. Nominacje w tej kategorii otrzymali także Deborah L. Scott za "Avatar: Ogień i popiół", Kate Hawley ("Frankenstein"), Miyako Bellizzi ("Wielki Marty") oraz Ruth E. Carter ("Grzesznicy").

Akademia doceniła także pracę Maćka Szczerbowskiego, współautora, wraz z Chrisem Lavisem (od 1997 r. wspólnie tworzą grupę artystyczną Clyde Henry Productions), krótkometrażowej animacji "The Girl Who Cried Pearls". Ich pierwszy profesjonalny film, "Madame Tutli-Putli" (2007) otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara. "The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej. Animacja Lavisa i Szczerbowskiego powalczy o statuetkę z "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retierment plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana oraz "The three sisters" Konstantina Bronzita.