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Kultowy serial wrócił w streamingu. To historia bezkompromisowej polityczki

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 15:00
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Emma Thompson w serialu "Rok za rokiem"
Emma Thompson w serialu "Rok za rokiem"/Materiały prasowe
Polacy znów mogą oglądać kultowy serial polityczny. Choć od jego światowej premiery minęło już kilka lat, ta brytyjska seria w reżyserii Simona Cellana Jonesa i Lisy Mulcahy nie straciła na aktualności, a wręcz stała się kultową pozycją, docenioną przez krytyków i uwielbianą przez widownię. Gdzie można oglądać hit?

Pierwszy odcinek serialu "Rok za rokiem" pojawił się dziś, w piątek, 12 czerwca, na platformie CANAL+. Kolejne odcinki będą dostępne w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

Fabuła serialu "Rok za rokiem" skupia się wokół losów Lyonsów, wielopokoleniowej, z pozoru zwyczajnej rodziny z Manchesteru. Historia rozpoczyna się w 2019 roku, w punkcie zwrotnym dla współczesnej Europy, który zbiega się z powitaniem na świecie najmłodszego członka klanu. Narodziny niemowlęcia stają się pretekstem do dyskusji o przyszłości w świecie, który staje przed licznymi wyzwaniami nowoczesności, takimi jak postęp technologiczny czy eskalujące konflikty geopolityczne. Przez piętnaście kolejnych lat, oczami poszczególnych członków rodziny, widzowie obserwują transformację całego społeczeństwa.

Codzienność w świecie zdominowanym przez globalne konflikty, załamanie rynku pracy w związku z pojawieniem się sztucznej inteligencji, fake newsy i skrajny populizm to wyzwania, które naruszają funkcjonowanie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. "Rok za rokiem" pokazuje, jak decyzje polityczne i technologiczne rewolucje bezpośrednio wpływają na plany i życie zwykłych ludzi. Serial stawia pytanie, czy naprawdę jako społeczeństwo, jesteśmy gotowi na to, co może przynieść jutro. Choć momentami produkcja przeraża trafną diagnozą współczesnych lęków, nie jest pozbawiona ciepła, humoru oraz wiary w międzyludzką solidarność.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu znaleźli się cenieni brytyjscy aktorzy. Dwukrotna laureatka Oscara, Emma Thompson, wciela się w postać Vivienne Rook, charyzmatycznej i bezkompromisowej polityczki, która zdobywa poklask prostym, populistycznym językiem i kontrowersyjnymi obietnicami. Partnerują jej, w rolach głównych członków rodziny Lyonsów: Rory Kinnear, T'Nia Miller czy Jessica Hynes oraz Russell Tovey.

Kto stoi za serialem?

Za scenariusz i ideę serialu odpowiada uznany showrunner Russell T. Davies.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+kultowy serialEmma Thompsonserial polityczny
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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