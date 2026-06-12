Okrzyknięto ją "polską Brigitte Bardot". Filmy z ikoną PRL dziś w telewizji

Filmy z Haliną Kowalską pokaże dziś w ramach cyklu "Gwiazda w kadrze" telewizja Kino Polska.

"Gwiazda w kadrze" w czerwcu

Ale to nie wszystko, bowiem w czerwcu stacja zaprezentuje sylwetki i najważniejsze dzieła aktorów, którzy na stałe wpisali się w historię rodzimej kinematografii. Od komediowych klasyków lat 70., przez mocne kino sensacyjne lat 90., aż po współczesne, odważne portrety psychologiczne – wyjątkowe spotkania z Haliną Kowalską, Markiem Kondratem i Dorotą Kolak.

Halina Kowalska: Ikona komedii PRL

Halina Kowalska to aktorka, którą w latach 70. okrzyknięto "polską Brigitte Bardot". Jej uroda szła w parze z ogromnym talentem komediowym, co szybko dostrzegli mistrzowie gatunku, tacy jak Tadeusz Chmielewski czy Stanisław Bareja. Stworzyła kreacje kobiet nowoczesnych, rezolutnych i pełnych wdzięku.

12 czerwca widzowie będą mogli zobaczyć ją w kultowej komedii pomyłek "Nie lubię poniedziałku" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Film pokazuje pełen absurdów dzień z życia stolicy, a Halina Kowalska wciela się w nim w postać Marianny pięknej klientki biura matrymonialnego, która z powodu pomyłki staje się obiektem westchnień zagranicznego gościa. Obok niej na ekranie znaleźli się Kazimierz Witkiewicz, Jerzy Turek, Bohdan Łazuka oraz Kazimierz Rudzki.

Drugą propozycją tego wieczoru będzie film "Nie ma róży bez ognia" Stanisława Barei, czyli genialna satyra na problemy mieszkaniowe w PRL, w której Halina Kowalska zagrała u boku Jacka Fedorowicza i Jerzego Dobrowolskiego. Scenariusz filmu powstał w ścisłej współpracy reżysera z Fedorowiczem, dzięki czemu produkcja do dziś pozostaje bezbłędnym i niezwykle celnym zapisem realiów życia na osiedlach z wielkiej płyty.

Marek Kondrat: Ikona mocnego kina

Marek Kondrat zadebiutował na dużym ekranie już jako 11-latek, wcielając się w postać małego Wawrzka w filmie dla dzieci "Historia żółtej ciżemki" u boku Gustawa Holoubka. Po ukończeniu warszawskiej PWST w 1972 roku szybko udowodnił, że nie był tylko dziecięcą gwiazdą jednego sezonu, a prawdziwym przełomem okazała się rola Romana Boryczki w "Zaklętych rewirach" Janusza Majewskiego, za którą młody aktor zebrał znakomite recenzje i nagrody za debiut.

Lata 90. przyniosły jednak całkowitą zmianę wizerunku. Wraz z nadejściem ery polskiego kina bandyckiego i sensacyjnego, Kondrat stał się uosobieniem "wrażliwego twardziela". Miliony Polaków pokochały go jako bezkompromisowego komisarza Olgierda Halskiego w serialu "Ekstradycja", a status ikony tamtej dekady przypieczętowały role w filmach Władysława Pasikowskiego ("Psy", "Słodko gorzki", "Operacja Samum").

W 1999 roku Kondrat zadebiutował jako reżyser, tworząc mocny, mroczny dramat "Prawo ojca", który widzowie Kino Polska zobaczą na antenie 19 czerwca. Film opowiada historię zdesperowanego mężczyzny (w tej roli sam Kondrat), który bierze sprawiedliwość w swoje ręce, gdy system prawny okazuje się bezsilny wobec krzywdy jego córki. Na ekranie towarzyszą mu Nina Rogusz, Małgorzata Foremniak oraz Szymon Bobrowski.

Kolejnym mocnym punktem programu będą kultowe "Psy" Władysława Pasikowskiego, gdzie Kondrat wcielił się w postać Ola (Olgierda Żwirskiego), dawnego przyjaciela Franza Maurera, granego przez Bogusława Lindę, a w filmie występują także Janusz Gajos i Cezary Pazura. Olo to były funkcjonariusz SB, który po negatywnej weryfikacji przez nową władzę, decyduje się przejść na ciemną stronę mocy i współpracę z mafią. Film wywołał ogromny skandal obyczajowy i polityczny, a scena wynoszenia pijanego kolegi przy dźwiękach pieśni o Janku Wiśniewskim do dziś uznawana jest za mocny komentarz realiów polskiej transformacji ustrojowej.

Dorota Kolak: Ikona psychologicznej głębi

Dorota Kolak po ukończeniu krakowskiej PWST w 1980 roku, swoje pierwsze kroki stawiała w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, jednak jej prawdziwym domem artystycznym stał się Gdańsk. W 1982 roku związała się z tamtejszym Teatrem Wybrzeże, gdzie stworzyła dziesiątki nagradzanych ról. Choć przez lata była przede wszystkim symbolem teatru to przełomem na dużym ekranie okazała się jej rola w filmie "Zjednoczone stany miłości" Tomasza Wasilewskiego, za którą otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni.

W piątek 26 czerwca widzowie zobaczą ją w głośnym dramacie "Zabawa, zabawa" w reżyserii Kingi Dębskiej, stanowiącym wielowymiarowy portret trzech kobiet zmagających się z chorobą alkoholową. Kolak tworzy tu wstrząsającą kreację lekarki, która pod maską zawodowego sukcesu ukrywa niszczycielski nałóg. Na ekranie towarzyszą jej Agata Kulesza oraz Maria Dębska. Przygotowując się do tych ról, aktorki brały udział w spotkaniach z terapeutami i osobami uzależnionymi, co pozwoliło stworzyć postacie z krwi i kości, pełne ludzkich przywar i dylematów.

Ostatnią propozycją w cyklu będzie odważne "Jezioro słone" Katarzyny Rosłaniec, opowiadające o dojrzałej kobiecie która postanawia szukać swojej tożsamości i cielesności w świecie sztywnych społecznych oczekiwań. W tej intymnej produkcji występują również Katarzyna Butowtt, Krzysztof Stelmaszczyk, Adam Ferency i Jacek Poniedziałek. To film w którym reżyserka przełamuje tabu i odważnie pokazuje intymność oraz seksualność osób dojrzałych.

Harmonogram emisji cyklu "Gwiazda w kadrze"