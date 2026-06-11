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Kryminalny hit serialowy powrócił jeszcze mocniejszy. Zapadła ważna decyzja

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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Emma Myers w drugim sezonie serialu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"
Emma Myers w drugim sezonie serialu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"/Netflix
Drugi sezon kryminalnego hitu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" pojawił się pod koniec maja w polskim streamingu. Tak jak w przypadku pierwszej serii, wszystkie sześć odcinków adaptacji bestsellerowej powieści Holly Jackson trafiło na popularną platformę od razu. Mało kto się jednak spodziewał, że nowy sezon zrobi taką furorę. Co z kontynuacją?

Wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" można oglądać od 27 maja na platformie Netflix.

Sukces "dwójki"

Drugi sezon ponownie okazał się hitem Netflixa, a do tego, czego mało kto się spodziewał, zebrał jeszcze lepsze recenzje niż pierwsza odsłona – na portalu Rotten Tomatoes "dwójkę" oceniło pozytywnie 92 proc. krytyków, podczas gdy w przypadku pierwszego sezonu było to 83 proc. Taki sukces sprawił, że Netflix zadecydował o realizacji trzeciego sezonu, który będzie zarazem ostatnim.

O czym jest serial?

Pięć lat temu uczennica Andie Bell została zamordowana przez swojego chłopaka – Sala Singha. Policja jest pewna, że to on. Każdy w mieście wie, że to on, ale bystra i uparta Pip Fitz-Amobi nie jest tego taka pewna i zrobi wszystko, żeby to udowodnić. Jeśli zatem Sal Singh nie jest mordercą, a prawdziwy zabójca wciąż pozostaje na wolności, to do czego się posunie, żeby Pip nie poznała prawdy?

Drugi sezon megahitu trafia do widzów po dwóch latach od premiery pierwszego, przynosząc nowe sekrety, z którymi nasza detektywka-amatorka będzie musiała się zmierzyć.

Kto występuje w serialu?

W roli Pip Fitz-Amobi występuje Emma Myers ("Wednesday", "Minecraft: Film", "Rodzinne zamiany"), a partnerują jej Zain Iqbal, Henry Ashton ("Rycerz Siedmiu Królestw", "Moja Lady Jane", "Outlander") oraz Jude Morgan-Collie ("Terminator: Mroczne przeznaczenie").

Kto stoi za serialem?

Adaptacji bestsellerowego kryminału młodzieżowego Holly Jackson podjęła się Poppy Cogan ("Skok", "Chloe", "Aspekt życia"), a za kamerą drugiego sezonu stanęli Jill Robertson ("Ludwig", "Dyplomatka", "Pennyworth") i Asim Abbasi ("Cake").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyNetflixtrzeci sezonEmma Myers
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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