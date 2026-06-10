Dziennik Gazeta Prawana logo

Wyczekiwany thriller wreszcie w Polsce. Obejrzysz go tylko w jednym miejscu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Samara Weaving w filmie "Po twoim trupie"
Samara Weaving w filmie "Po twoim trupie"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych opłacanych abonamentem pojawił się wyczekiwany film "Po twoim trupie" ("Over Your Dead Body") łączący thriller z czarną komedią. To amerykańska wersja głośnej norweskiej produkcji. W którym serwisie Polacy mogą wreszcie oglądać film uznany za jeden z lepszych dreszczowców roku?

Film "Po twoim trupie" ("Over Your Dead Body") jest dostępny od dziś, 10 czerwca, na platformie Prime Video.

O czym jest film?

"Po twoim trupie" to połączenie czarnej komedii z thrillerem, w którym dysfunkcyjne małżeństwo, Dan i Lisa, wyjeżdża na urlop do ustronnej chatki w lesie, ukrywając przed sobą swoje prawdziwe zamiary - zabicie współmałżonka. Ich misterne plany zostają pokrzyżowane, gdy zbiegli więźniowie i skorumpowana strażniczka niespodziewanie przerywają małżeńską sielankę.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Samara Weaving ("Trzy billboardy za Ebbing, Missour", "Zabawa w pochowanego", "Carolina Caroline") i Jason Segel ("Terapia bez trzymanki", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Chłopaki też płaczą"), a towarzyszą im Paul Guilfoyle ("Tajemnice Los Angeles", "Air Force One", "Barwy kampanii"), Jake Curran ("Więzień labiryntu: Lek na śmierć", "Kres drogi", "Gwiezdny pył"), Timothy Olyphant ("Justified: Bez przebaczenia", "Wyspa strachu", "Opętani") oraz Juliette Lewis ("Przylądek strachu", "Urodzeni mordercy", "Sierpień w hrabstwie Osage").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Jorma Taccone ("Knuckles", "MacGruber", "Gwiazdorskie życie"), a scenariusz na motywach norweskiego pierwowzoru "I Onde Dager" napisali Nick Kocher ("Misja: Pizza", "Cake", "Saturday Night Live") i Brian McElhaney ("Misja: Pizza", "Saturday Night Live").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillerPrime VideoJason SegelSamara Weaving
Powiązane
"Keep It Together"
Przejmujący serial o chorobie Alzheimera. Wszystkie odcinki od dziś w streamingu
"Alice i Steve"
Ten serial budzi wielkie emocje. Polacy dostają dziś wszystkie odcinki
"Kontyngent"
Jeden z najlepszych seriali wojennych ostatnich lat. To już przedostatni odcinek
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWyczekiwany thriller wreszcie w Polsce. Obejrzysz go tylko w jednym miejscu »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Obniża cholesterol, stabilizuje cukier i wspomaga trawienie
Policjant przy radiowozie ogląda obraz z dronów
Od rana 4 czerwca już nie musisz wyprzedzać. Oto nowe zasady na drogach
kot, ramię, przytulenie, właściciel
Kot śpi na właścicielu? Sprawdź, co oznacza to zachowanie i co mówi o waszej relacji
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Zbliżenie na włączony, nowoczesny reflektor LED i fragment czarnej osłony chłodnicy (grilla) Seata Arony w kolorze szałwiowej zieleni
Oto nowy SUV z Europy za 79 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny
Gen. Gromadziński
Gen. Jarosław Gromadziński o 180 mln zł pożyczki z SAFE. "Jestem zażenowany"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj