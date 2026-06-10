Wyczekiwany thriller wreszcie w Polsce. Obejrzysz go tylko w jednym miejscu

Film "Po twoim trupie" ("Over Your Dead Body") jest dostępny od dziś, 10 czerwca, na platformie Prime Video.

O czym jest film?

"Po twoim trupie" to połączenie czarnej komedii z thrillerem, w którym dysfunkcyjne małżeństwo, Dan i Lisa, wyjeżdża na urlop do ustronnej chatki w lesie, ukrywając przed sobą swoje prawdziwe zamiary - zabicie współmałżonka. Ich misterne plany zostają pokrzyżowane, gdy zbiegli więźniowie i skorumpowana strażniczka niespodziewanie przerywają małżeńską sielankę.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Samara Weaving ("Trzy billboardy za Ebbing, Missour", "Zabawa w pochowanego", "Carolina Caroline") i Jason Segel ("Terapia bez trzymanki", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Chłopaki też płaczą"), a towarzyszą im Paul Guilfoyle ("Tajemnice Los Angeles", "Air Force One", "Barwy kampanii"), Jake Curran ("Więzień labiryntu: Lek na śmierć", "Kres drogi", "Gwiezdny pył"), Timothy Olyphant ("Justified: Bez przebaczenia", "Wyspa strachu", "Opętani") oraz Juliette Lewis ("Przylądek strachu", "Urodzeni mordercy", "Sierpień w hrabstwie Osage").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Jorma Taccone ("Knuckles", "MacGruber", "Gwiazdorskie życie"), a scenariusz na motywach norweskiego pierwowzoru "I Onde Dager" napisali Nick Kocher ("Misja: Pizza", "Cake", "Saturday Night Live") i Brian McElhaney ("Misja: Pizza", "Saturday Night Live").