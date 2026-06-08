Przejmujący serial o chorobie Alzheimera. Wszystkie odcinki od dziś w streamingu

Wszystkie odcinki serialu "Keep It Together" pojawiły się dziś, 8 czerwca, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Lina to kobieta w średnim wieku mieszkająca w małym szwedzkim miasteczku z dwójką swoich dzieci. Choć praca pielęgniarki bywa ciężka, to radzi sobie na tyle dobrze, że zyskuje szansę na awans. Ma starszą siostrę, Petrę, mieszkającą nieopodal z rodziną i – jak dotychczas myślała – w pełni samodzielnego ojca. Sprawy zaczynają się komplikować, gdy córki zauważają u niego coraz dziwniejsze zachowania i zgłaszają się do specjalisty. Lekarz stwierdza, że problemy z pamięcią i wahania nastrojów będą się jedynie pogłębiać, gdyż pacjent choruje na Alzheimera. Kolejne incydenty sprawiają, że Lina przekonuje ojca do zamieszkania razem z nią.

Jednak choroba ważnego członka rodziny to niejedyna zmiana w życiu sióstr. Lina walczy o zachowanie dachu nad głową, gdyż mierzy się z zakusami byłego męża i jego nowej wybranki, oraz próbuje łączyć pracę z kolejnymi obowiązkami. Natomiast zawsze odpowiedzialna i poukładana Petra daje upust skrywanym dotąd fantazjom. Choć obie siostry bardzo się od siebie różnią i często dochodzi między nimi do sprzeczek, to kochają ojca i zrobią wszystko, by trzymać się razem. Diagnoza jest jednak druzgocąca przede wszystkim dla chorego, który musi zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami i uporządkować wiele spraw.

Ponadczasowe przesłanie

"Keep It Together" to przede wszystkim ciepła i pełna emocji historia o rodzinnych relacjach, wzajemnej opiece i próbie znalezienia równowagi w zwariowanym świecie. Trudną, ale życiową tematykę równoważą zabawne momenty i absurdalne sytuacje, a zachowania bohaterów stają się pretekstem do rozważań nad własnymi emocjami i problemami codzienności. Ich historia nie jest jedynie filmowym scenariuszem, w tych scenach wiele osób z pewnością odnajdzie swoje własne doświadczenia. Opowiada o wzajemnym wsparciu, którego czasem potrzebuje każdy z nas, o przemijaniu, godności i akceptacji. A także o tym, że w każdej sytuacji jest miejsce na miłość.

Kto występuje w serialu?

W główne role w serialu "Keep It Together" wcielają się Michaela Thorsén ("Riding in Darkness"), Ulrika Nilsson i Lennart Jähkel ("Jak w niebie", "Historie kuchenne").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz jest dziełem Erika Ahrnboma ("Most nad Sundem"), a reżyserią zajęli się Maria Blom ("Opowieści z Dalarny") oraz Martin Larsson ("Platforma 45"). Producentkami serialu są Ann Lundberg ("Koniec") i Emma Åkesdotter Ronge ("Truskawkowe dni").