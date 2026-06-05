"Na potęgę Posępnego Czerepu!". Nowy He-Man zrobił wrażenie na widzach

Film "Władcy Wszechświata" ("Masters of the Universe") pojawił się w polskich kinach dziś, 5 czerwca 2026 roku.

Kim jest He-Man?

He-Man, najsilniejszy człowiek we wszechświecie, to fikcyjna postać powołana do życia jako zabawka firmy Mattel. W cywilu jest Adamem, księciem planety Eternia władającym magicznym mieczem. W He-Mana przeistacza się po wypowiedzeniu słynnych słów Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj! Zaprzysięgłym wrogiem He-Mana jest demoniczny Szkieletor – dziś znany z serii memów.

He-Man był już bohaterem kilku komiksów i seriali, a także filmu aktorskiego "Władcy Wszechświata" (1987) z gwiazdą kina akcji lat 80. Dolphem Lundgrenem w roli głównej.

Remake planowany był od wielu lat. Jeszcze kilka lat temu zapowiadało się, że powstanie dla Netflixa, jednak ostatecznie projekt przejął Amazon.

I mimo że pierwsze komentarze, dotyczące przede wszystkim obsadzenia Nicholas Galitzine'a w roli głównej, były – delikatnie rzecz ujmując – sceptyczne, tak po premierze spora część fanów jest pod wrażeniem tego, co zobaczyli. Krytycy także chwalą aktora, jak i sam film (75 proc. na Rotten Tomatoes).

Kto występuje w filmie?

W głównej roli występuje Nicholas Galitzine, którego poza wspomnianym "Red, White & Royal Blue" mogliśmy oglądać w serialu SkyShowtime "Mary i George", gdzie wcielał się w postać młodego kochanka króla. Dużą oglądalnością cieszyła się także komedia romantyczna Amazon Prime Video "Na samą myśl o Tobie", gdzie Galitzine zagrał wokalistę boysbandu zakochanego w starszej kobiecie (Anne Hathaway).

W roli Szkieletora wystąpił Jared Leto ("Witaj w klubie", "Legion samobójców", "Morbius"), a w obsadzie znaleźli się również Morena Baccarin ("Deadpool", "Serenity", "Okazja na miłość") jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson ("Wikingowie: Walhalla", "Sukcesja", "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat") jako Fisto, Camila Mendes ("Riverdale", "Zróbmy zemstę", "Palm Springs") jako Teela, Alison Brie ("Glow", "Dawna ja", "Zawrót głowy") jako Wiedźma, Idris Elba ("Luther", "W powietrzu", "Thor: Ragnarok") jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson ("Ród Smoka", "Policjant", "Dodger") jako Żelaznoszczęki, Hafþór Júlíus Björnsson ("Wiking", "Gra o tron", "Kickboxer: Odwet") jako Goat Man, James Purefoy ("Rzym", "Hap i Leonard", "Altered Carbon") jako Król Randor, Charlotte Riley ("W samym sercu morza", "Na skraju jutra", "Londyn w ogniu") jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah ("Jeden gniewny człowiek", "Pszczelarz", "Supacell") jako Tri-Klops.

Kto stoi za filmem?

Superprodukcję wyreżyserował Travis Knight ("Bumblebee" ze świata "Transfomers") według scenariusza Chrisa Butlera ("ParaNorman", "Kubo i dwie struny").