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"Mag z Kremla". Nowy film o Putinie już w polskim streamingu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
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Jude Law jako Władimir Putin w filmie "Mag z Kremla"
Jude Law jako Władimir Putin w filmie "Mag z Kremla"/Materiały prasowe
Nie tylko Patryk Vega postanowił nakręcić kontrowersyjny film o Władimirze Putinie. Twórcą kolejnego takiego projektu jest reżyser z zupełnie przeciwnego bieguna niż Vega – Olivier Assayas, uznany autor kina artystycznego. W polskich wypożyczalniach VOD właśnie pojawił się "Mag z Kremla" ("The Wizard of Kremlin") z Jude'em Lawen w roli Putina.

Film "Mag z Kremla" ominął polskie kina, ale dziś, 3 czerwca, trafił do wypożyczalni TVP VOD (17 zł), Rakuten TV (17,99 zł) oraz Polsat Box Go (20 zł).

Kto stoi za filmem?

"Mag z Kremla" jest adaptacją bestsellerowego thrillera politycznego autorstwa Giuliano da Empoliego.

Za kamerą stanął uznany francuski twórca Olivier Assayas ("Sils Maria", "Personal Shopper", "Carlos"), który także napisał scenariusz wespół z Emmanuelem Carrère ("Ballada o Limonowie", "Między dwoma światami", "Powrót do Kotielnicz").

Kto występuje w filmie?

Dwukrotnie nominowany do Oscara Jude Law ("Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków", "Eden", "The Order: Ciche braterstwo") występuje w roli Władimira Putina, ale centralną postacią filmu jest Wadimir Baranow, w którego wciela się Paul Dano ("Aż poleje się krew", "Mała miss", "Zniewolony. 12 Years a Slave").

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się także zdobywczyni Oscara Alicia Vikander ("Dziewczyna z portretu", "Ex machina", "Kryptonim U.N.C.L.E."), nominowany do Oscara Jeffrey Wright ("Amerykańska fikcja", "Batman", "Broken Flowers"), Zach Galifianakis ("Kac Vegas", "Birdman", "Zanim odejdą wody"), Tom Sturridge ("W drodze", "Radio na fali", "Z dala od zgiełku") i Will Keen ("Operacja Mincemeat", "Victor Frankenstein", "Miłość i inne nieszczęścia").

O czym jest "Mag z Kremla"?

Książka Giuliano da Empoliego ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa Filtry.

"Mag z Kremla"
"Mag z Kremla"

"Tytułowym bohaterem owej fikcji historycznej jest Wadim Baranow, reżyser teatralny i producent popularnego reality show, którego zbieg okoliczności czyni głównym socjotechnikiem odpowiedzialnym za sukces Putina. Baranow to postać inspirowana Władysławem Surkowem, rzeczywistym radcą Kremla, który zrozumiał, że ludziom nie tyle potrzebna jest polityka, ile mitologia; nie ciepła woda w kranie – lecz poczucie wyjątkowości. Dlaczego subtelny artysta i poeta, jakim był Baranow, zostaje konstruktorem społecznej rzeczywistości, w której nie ma miejsca na zniuansowane myśli i subtelne uczucia?" – czytamy w opisie powieści.

"Obok postaci wymyślonych spotkamy na kartach powieści te znane z pierwszych stron gazet: między innymi Borysa Bierezowskiego, Eduarda Limonowa, Jewgienija Prigożina, Michaiła Chodorkowskiego…".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Władimir PutinVoDJude LawMag z Kremla
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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