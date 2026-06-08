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Ten serial budzi wielkie emocje. Polacy dostają dziś wszystkie odcinki

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
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"Alice i Steve"
"Alice i Steve"/Materiały prasowe
Na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce w ramach abonamentu pojawił się właśnie nowy serial komediowy od producentów "Reniferka". Kontrowersyjna produkcja "Alice i Steve" budzi wielkie emocje, bowiem bierze na tapet temat różnicy wieku w związku, w dodatku w nietypowych okolicznościach. Gdzie można oglądać serial?

Wszystkie odcinki serialu "Alice i Steve" pojawiły się dziś, 8 czerwca, na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną. Między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość – widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.

Kto występuje w serialu?

W rolę Alice wciela się Nicola Walker ("Rozstania", "Niezapomniane", "Tajniacy"), Steve'a gra Jemaine Clement ("Avatar: Ogień i popiół", "M3GAN 2.0", "Co robimy w ukryciu"), a Izzy portretuje Yali Topol Margalith ("Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki", "Tatuażysta z Auschwitz", "Dom Dawida"). W pozostałych rolach występują Eilidh Fisher ("The Outrun", "Królowe podziemia", "Siła"), Ken Blackburn ("Przerażacze", "Slow West", "Łasuch") i Joel Fry ("Yesterday", "Cruella", "Gra o tron").

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserował zdobywca BAFTA Tom Kingsley ("Pod przykrywką", "Doktor Who", "Będzie bolało") według scenariusza Sophie Goodhart ("Rywale", "Dziecko", "Wytrych").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy serialdisney+Jemaine ClementAlice i Steve
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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