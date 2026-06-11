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Nowy włoski serial prawniczy. Wszystkie odcinki w streamingu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Ligas"
"Ligas"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych platform streamingowych dostępnych w Polsce pojawił się właśnie nowy włoski serial prawniczy "Ligas", który na Zachodzie także zadebiutował dopiero co, ale już zdążył zebrać świetne opinie. Polsce abonenci dostają od razu wszystkie sześć odcinków serialu. Gdzie można je oglądać?

Wszystkie odcinki serialu "Ligas" są dostępne od dziś, 11 czerwca, na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Tytułowy bohater, błyskotliwy prawnik Lorenzo Ligas, znany ze swojego ironicznego i kontrowersyjnego stylu bycia, mierzy się z nagłym załamaniem kariery. Skandal zmusza go do opuszczenia prestiżowej kancelarii, w której był wspólnikiem. Zdeterminowany Lorenzo podejmuje się prowadzenia skomplikowanych i głośnych spraw, by odzyskać status gwiazdy na mediolańskiej scenie prawniczej. Do tego przydaje mu się umiejętność rozgryzania ludzi na podstawie ich zachowania, sposobu mówienia i ubioru. Jednak gdy Lorenzo zaczyna na nowo rozkoszować się smakiem sukcesu, komplikuje się jego życie prywatne – była żona występuje o wyłączną opiekę nad ich ośmioletnią córką.

Kto występuje w serialu?

Jako Lorenzo Ligas występuje Luca Argentero ("Jedz, módl się, kochaj", "Oderwani", "Samotny ojciec"), a towarzyszą mu Marina Occhionero ("Dom Gucci", "Dziewczyna we mgle", "Pierwszy król"), Barbara Chichiarelli ("Złe baśnie", "Sekret bogini fortuny", "Dobre matki"), Gaia Messerklinger ("Don Matteo", "Wszystko dla pań", "Camera Café") i Flavio Furno ("Żona czy mąż?", "1992", "Emily w Paryżu").

Kto stoi za serialem?

Powieść Gianluki Ferrarisa zaadaptowali Federico Baccomo ("Świat Chiary", "Nadziani"), Matteo Bozzi, Camilla Buizza ("Suburra"), Jean Ludwigg ("Tajemnice Borgo Larici", "Klasa 3c"), Francesco Tosco oraz Leonardo Valenti ("Wydział śledczy RIS"). Za kamerą stanął Fabio Paladini ("Border Queen").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialwłoski serialserial prawniczy
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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