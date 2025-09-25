Trzeci sezon, analogicznie jak dwa pierwsze, jest dostępny premierowo wyłącznie w SkyShowtime. Pierwszy odcinek nowej serii pojawił się dziś, 25 września. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

W trzecim sezonie "Tulsa King" imperium Dwighta (Sylvester Stallone) rozrasta się, co przyciąga coraz więcej wrogów i zwiększa zagrożenie dla jego ekipy. Bohater staje do konfrontacji z najgroźniejszymi przeciwnikami w Tulsie – rodziną Dunmire, potężnym, staroświeckim klanem finansowym. To zmusza Dwighta do walki o wszystko, co zbudował, oraz ochrony swojej rodziny.

Co się wydarzyło w drugim sezonie?

W drugim sezonie Dwight i jego ekipa kontynuowali budowę i obronę swojego rozrastającego się przestępczego imperium w Tulsie. Kiedy jednak udało im się osiągnąć cel, zdali sobie sprawę, że nie są jedynymi, którzy chcą przejąć władzę. W obliczu zbliżającego się zagrożenia ze strony mafii z Kansas City i wpływowego lokalnego biznesmena, Dwight starał się zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i ekipie, dbając jednocześnie o swoje interesy. A do tego wszystkiego, jego sprawy w Nowym Jorku wciąż pozostawały niezałatwione...

Co się wydarzyło w pierwszym sezonie?

W pierwszym sezonie Dwight "Generał" Manfredi wierny członek nowojorskiej mafii, po 25 latach spędzonych za kratami został zesłany do Tulsy. Zamiast wsparcia dawnych wspólników spotkał się z obojętnością i zdradą. Postanowił więc stworzyć własną ekipę i rozkręcić interesy na nowym terenie – co szybko doprowadziło go do starcia z miejscowymi gangami.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W roli głównej występuje legendarny Sylvester Stallone ("Rocky", "Rambo", "Niezniszczalni"), któremu ponownie towarzyszą Martin Starr ("Spider-Man: Homecoming", "To już jest koniec", "Wpadka"), Jay Will ("Rob Peace", "Wspaniała pani Maisel"), Annabella Sciorra ("Malaria", "Ręka na kołysce", "Zaprzysiężeni"), Neal McDonough ("Raport mniejszości", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Linia czasu"), Garrett Hedlund ("Tron: Dziedzictwo", "Mudbound", "Czterej bracia"), Dana Delany ("Tombstone", "Gotowe na wszystko", "Związek") i Frank Grillo ("Peacemaker", "Superman", "Przetrwanie").

Wśród nowych twarzy pojawiających się gościnnie w sezonie trzecim znalazły się natomiast takie nazwiska, jak Robert Patrick ("Terminator 2: Dzień sądu", "Uprowadzenie", "Oni"), Kevin Pollak ("Podejrzani", "I stanie się koniec", "Ludzie honoru") czy Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction", "Nienawistna ósemka", "Węże w samolocie").

Kto stoi za trzecim sezonem?

Producentem wykonawczym serialu jest niezmiennie Taylor Sheridan, za scenariusz odpowiada tym razem głównie sam Sylvester Stallone, a reżyserują Kevin Dowling ("Zawód: Amerykanin", "Bosch", "Tacy jak my") i Jim McKay ("Dym", "Rdza", "Czarny ptak").

"Tulsa King" jest jednym z wielu seriali autorstwa Taylora Sheridana dostępnych w SkyShowtime. Innymi tytułami, za która odpowiada Sheridan, są "1883", "1923", "Mayor of Kingstown", "Lawmen: Bass Reeves", a także "Landman" i "Lioness". Plus oczywiście wszystkie pięć sezonów kultowego już "Yellowstone".

Najlepszy sezon?

Trzeci sezon już zbiera świetne recenzje – na portalu Rotten Tomatoes aż 83 proc. z nich jest pozytywnych. Nie brakuje głosów, że to najlepszy sezon "Tulsa King".

"Większy, odważniejszy i bardziej bezczelny – to najlepszy sezon jak dotąd. Stallone prezentuje swój charakterystyczny "mamroczący" magnetyzm, równoważąc mafijne klimaty przebiegłą, nieoczekiwaną komedią. To serial kryminalny, który jest wciągający i wręcz kryminalnie zabawny" – zauważa M.N. Miller z serwisu FandomWire.