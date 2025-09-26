Festiwal Korelacje odbędzie się w dniach 20-23 listopada we wrocławskim kinie DCF, a premierowy seans filmu "Klątwa Doliny Węży" z komentarzem Łony, wybitnego polskiego rapera z tytułem "Młodego Ambasadora Polszczyzny", odbędzie się 20 listopada.

"Indiana Jones bloku wschodniego"

"Klątwa Doliny Węży" z 1988 roku należy do klasyków polskiej kinetografii, a sam Łona opisuje film jako "najbardziej strzelisty akt kina przygodowego z krajów demokracji ludowej".

Po premierze w 1988 roku w ZSRR dzieło Marka Piestraka obejrzało 25 milionów widzów, w Polsce milion. Tę kultową produkcję, kręconą w większości w Wietnamie, nazywano "Indianą Jonesem bloku wschodniego".

W rolach głównych wystąpili Roman Wilhelmi, Krzysztof Kolberger i Ewa Sałacka.

Subiektywne komentarze mistrzów polskiego słowa

Korelacje to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Narracje mistrzów i mistrzyń słowa, które towarzyszą fabułom, wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy – także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu – oglądają film oczami narratora. Inspiracją dla powstania festiwalu była idea dostępności, a przede wszystkim audiodeskrypcja, czyli słowny opis tego, co dzieje się na ekranie.

Dotychczas swoje komentarze do polskich produkcji stworzyli: Dorota Masłowska, Agnieszka Wolny-Hamkało, Filip Zawada, Filip Springer, Michał Witkowski, Artur Andrus i Bartosz Kędzierski.

Czy film będzie można zobaczyć więcej niż raz?

Po festiwalu wybrane tytuły trafiają do dystrybucji w Sieci Kin Studyjnych i pokazywane się w całej Polsce. Niewykluczone, że taki sam los spotka "Klątwę Doliny Węży".