Serial "Black Rabbit" liczy 8 odcinków, które zgodnie z tradycją Netflixa trafiły jednocześnie na platformę.

Kto stoi za serialem?

Twórcą nowego hitu jest Zach Baylin ("Król Richard: Zwycięska rodzina", "The Order: Ciche braterstwo", "Gran Turismo"). Po dwa odcinki wyreżyserowali Justin Kurzel ("Ścieżki na daleką północ", "The Order: Ciche braterstwo", "Prawdziwa historia gangu Kelly'ego"), Laura Linney ("Ozark"), Ben Semanoff ("Yellowjackets", "Stary człowiek", "Tulsa King") i Jason Bateman ("Ozark", "Outsider", "Szkoła życia"), który także gra w serialu jedną z dwóch głównych ról.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Jude Law ("Eden", "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków", "Holiday"), znajomy Baylina i Kurzela z planu "The Order: Ciche braterstwo", oraz wspomniany Jason Bateman ("Kontrola bezpieczeństwa", "Air", "Agent i pół"). W obsadzie znaleźli się również Cleopatra Coleman ("LA Clippers: Walka o zwycięstwo", "Rebel Moon", "Pajęczyna"), Amaka Okafor ("Policjant", "Ciała", "Vera") i Robin de Jesus ("Witamy w Chippendales", "Tick, tick... Boom!", "Chłopcy z paczki").

O czym jest serial?

Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje – czytamy w opisie na Filmwebie.