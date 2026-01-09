Wszystkie odcinki serialu true crime "W ukryciu" ("Under the Radar") będą dostępne na kanale Viaplay Filmy i Seriale od 14 stycznia. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Jaki ojciec, taki syn

Peter Mangs dorastał w Szwecji bez ojca, gdyż ten w latach 90. wyjechał na Florydę. Ich drogi ponownie się przecięły, gdy już jako dorosły mężczyzna Peter przeprowadził się do Ameryki. Spędził tam dekadę i niezwykle się zmienił. Przyjechał jako długowłosy punk tworzący własną muzykę i wystrzegający się jedzenia mięsa. Z czasem stał się supremacjonistą marzącym o wojnie rasowej, a jego ulubionym utworem literackim była niesławna dystopijna powieść "Dzienniki Turnera" ("The Turner Diaries") autorstwa neonazistowskiego aktywisty politycznego Williama Luthera Pierce'a. Według ekspertów dużą rolę w tej przemianie mógł odegrać podziwiany przez niego ojciec – zagorzały antykomunista i nacjonalista, od którego miał pozyskiwać podstawową wiedzę polityczną.

Reklama

Wiadomość zaszyfrowana w piosence

Reklama

O tym, co wydarzyło się po powrocie Mangsa do Szwecji, usłyszał cały świat. Mężczyzna między 2003 a 2010 rokiem miał dokonywać ataków na osoby wyglądające na imigrantów, za co w 2013 roku został skazany na dożywocie. Podczas pobytu w więzieniu otworzył się przed pewną osobą, której wyznał, że dokonał podwójnego morderstwa jeszcze na terenie Florydy.

Przed powrotem do ojczyzny mężczyzna w istocie przez 10 lat mieszkał na Florydzie, gdzie mogło dojść do przynajmniej jednego, podwójnego zabójstwa, o którym napisał piosenkę pod tytułem "Under the Radar". W nowej produkcji Viaplay dziennikarz śledczy i dokumentalista John Mork stara się odszyfrować wiadomość ukrytą w utworze i wyrusza w podróż, by zbadać tropy i poznać tożsamość potencjalnych ofiar seryjnego mordercy.

Osobą, która miała usłyszeć wyznanie Mangsa, była nieżyjąca już psycholożka więzienna, a przed jej śmiercią dziennikarz obiecał rozwiązanie tej sprawy. W tym celu przez lata korespondował z mordercą, a następnie wybrał się w podróż jego śladami i badał szczegóły nierozwiązanych spraw, które miały miejsce na Florydzie, gdy ten jeszcze mieszkał w USA. Chce, by mężczyzna odpowiedział za swoje czyny, a rodziny jego nieznanych dotąd z nazwiska ofiar odnalazły sprawiedliwość i poznały prawdę o śmierci najbliższych.

Bez żadnych skrupułów

Podejrzany na sali rozpraw nie wstydzi się kamer, bez skrępowania patrzy w obiektyw każdej z nich. Uważa się za aryjskiego boga, który ma prawo decydować o życiu i śmierci. Twierdzi, że żałuje jedynie, iż nie zabił większej liczby osób.

W serialu "W ukryciu" John Mork stara się poznać prawdę o owianej tajemnicą przeszłości seryjnego mordercy. Wspiera go w tym Jim Rathmann – były żołnierz, który służył w Afganistanie oraz walczył w tajnej jednostce, był również ochroniarzem Baracka Obamy i policjantem w Miami. Wykorzystuje swoje doświadczenie i kontakty, by sprawdzić, czy Peter Mangs mógł zabijać również w jego rodzinnym stanie.

W produkcji pojawia się również wielu innych ekspertów: psychologowie policyjni, agenci FBI, policjanci, prawnicy, a także osoby powiązane ze śledztwami w sprawie morderstw, które potencjalnie mógł popełnić Peter Mangs. Mork rozmawia również z jego matką oraz ojcem, który mimo zaistniałych faktów "nie widzi w synu kryminalisty". W produkcji przedstawione zostały również fragmenty listów, które dziennikarz otrzymał od Mangsa, oraz książki napisanej przez mordercę.

Jak aspirujący muzyk stał się seryjnym mordercą i w jaki sposób przez lata udawało mu się zacierać wszelkie ślady, pozostać w ukryciu? Skąd wzięły się jego mordercze popędy? Kim są nieznane ofiary i dlaczego zdecydował się zaszyfrować ich tożsamość w piosence? Co łączy go z innymi skrajnymi ekstremistami, takimi jak Timothy McVeigh, Joseph Paul Franklin czy Anders Breivik? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi właśnie serial "W ukryciu".