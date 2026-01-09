Drugi sezon serialu "Tysiąc ciosów" można od dziś, 9 stycznia, oglądać w całości na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Serial "Tysiąc ciosów" został zainspirowany prawdziwą historią osób walczących o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku.

Reklama

Ezechiasz Moscow (Malachi Kirby) i Alec Munroe (Francis Lovehall), najlepsi przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępcze podziemia lokalnej sceny boksu. Kiedy Ezechiasz zdobywa majątek i popularność dzięki swoim zdolnościom pięściarskim, przyciąga uwagę Królowej Czterdziestu Słonic, Mary Carr. Owiana złą sławą kobieta zaczyna wykorzystywać jego talenty dla własnych przestępczych korzyści. Tymczasem groźny samozwańczy władca bokserskiego świata East Endu, Cukier Goodson, postanawia zniszczyć Ezechiasza. Konflikt między nimi wybucha, gdy ambicje Moscowa, aby podbić ring na West Endzie, zagrażają wszystkiemu, co zbudował Goodson. Dochodzi do starcia starego świata z nowym.

Kto stoi za serialem?

Reklama

Serial został stworzony przez cenionego scenarzystę Stevena Knighta ("Peaky Blinders"). Pełni on rolę głównego scenarzysty, ale scenariusze odcinków zostały napisane również przez Ameira Browna, Insook Chappell, Harlana Daviesa i Yasmin Joseph. Serial wyreżyserowali i wyprodukowali Tinge Krishnan i Nick Murphy we współpracy z Ashleyem Waltersem i Coky Giedroyc.

Rolę producenta wykonawczego w serialu pełni również Stephen Graham ("Punkt wrzenia"), który gra jedną z głównych ról. Do grona producentów należą także Hannah Walters (Matriarch Productions), Damian Keogh i Kate Lewis (The Story Collective) oraz Tom Miller i Sam Myer (Water & Power Productions). Nagrodzony twórca programów telewizyjnych i historyk, profesor David Olusoga, pełni rolę producenta wykonawczego serialu. W zespole producenckim znajdują się także Tom Miller oraz Barrington Robinson i Jo Johnson. Producentem wykonawczym ze strony Disney+ jest Lee Mason, dyrektor ds. treści fabularnych.

"Tysiąc ciosów" spodobał się widzom i krytykom – odpowiednio 78 i 88 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Nie brakuje opinii, że to obecnie jeden z najbardziej unikalnych seriali gangsterskich.