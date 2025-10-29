Bartłomiej Kotschedoff to aktor, którego można było oglądać ostatnio w serialu "Scheda" HBO Max. Wcielał się tam w postać Stanisława Kocura. Teraz powraca w roli Trepy w 3. sezonie hitu tej platformy, czyli "Odwilży". Premiera tej produkcji odbyła się 17 października br.

Zachwyca w hicie HBO Max. Co mówi o swoim bohaterze?

Grany przez Bartłomieja Kotschedoffa bohater przez ostatnie dwa sezony był postacią ciepłą, cierpliwą i ze stalowymi nerwami. W 3. sezonie serialu "Odwilż" to się zmienia.

Widzowie mogą mnie oglądać w tej samej roli, co w poprzednich sezonach, ale jednak ten trepa jest nieco inny. Jest bardziej autonomiczny, pokazuje zęby. Dalej ma serce dla Zawiei, ale traci cierpliwość. Można powiedzieć, że Trepa urósł i broda też mu urosła - mówi Bartłomiej Kotschedoff w rozmowie z Dziennik.pl. Dodałem mu ciemną stronę - dodaje aktor.

Bartłomiej Kotschedoff o wyzwaniach na planie. "Musieliśmy pierwszy raz być nago"

Pytany o to, co było dla niego wyzwaniem na planie 3. sezonu serialu "Odwilż" przyznaje, że sceny erotyczne. To jest ogromne wyzwanie. Ono się wydaje proste i przyjemne, ale to jest trudne. My z Kasią (Katarzyną Wajdą, serialową Zawieją - przyp. red.) się znamy już tyle lat, a teraz musieliśmy pierwszy raz być nago- wyznaje Bartłomiej Kotschedoff. Aktor przyznał, że w tych scenach pomagali im koordynatorzy intymności.

To pomaga, ustawia taką rzeczywistość na planie. Jest ktoś, kto ma oko. Wciąż jednak to jest krępujące, bo trzeba być jednak przed reżyserem, przed operatorem, przed częścią ekipy nago - wyjaśnia aktor w rozmowie z Dziennik.pl. Co jeszcze było wyzwaniem dla Bartłomieja Kotschedoffa na planie serialu "Odwilż"? Zobaczcie nasze WIDEO.

Serial "Odwilż". Kto występuje w nowym sezonie?

W 3. sezonie serialu "Odwilż" oprócz Bartłomieja Kotschedoffa, który wciela się w postać Trepy, zobaczymy również po raz kolejny Katarzynę Wajdę w roli Zawiei. Oprócz nich w produkcji HBO Max grają również:

Juliusz Chrząstowski - Bogdan Pietrzak

Andrzej Grabowski - Jan Zawieja

Ewa Skibińska - Małgorzata Adamczyk

Wojciech Zieliński - Wojciech Zawieja

Tomasz Schuchardt - Wiktor Molski

Nikodem Rozbicki - Marek Lański

Piotr Trojan - Tomasz Woźniak

Serial "Odwilż". Co wydarzy się w tym sezonie?

Trzeci sezon serialu "Odwilż" skupia się na śledztwie w sprawie handlu fentanylem wśród młodzieży w Szczecinie. Katarzyna Zawieja, zdegradowana do policjantki umundurowanej, wbrew poleceniom angażuje się w sprawę, pracując z nowym partnerem, Tomaszem Woźniakiem. W tle pojawia się także nierozwiązana sprawa Molskiego, a Marek Lański powraca do miasta, mając powiązania z przestępcami.

Oprócz sprawy kryminalnej w 3. sezonie serialu widzowie będą śledzić losy Trepy i Zawiei. Ich związek będzie ewoluował. Ten sezon serialu "Odwilż" liczy 6 odcinków.