Serial "Minuta ciszy" to produkcja Canal+. Wszystkie odcinki drugiego sezonu są już dostępne na platformie. Zarówno krytycy, jak i widzowie są zgodni, że serial wciąż trzyma poziom a kolejna odsłona przygód działających w branży pogrzebowej Mietka Zasady i Jacka Wiecznego jest nawet lepsza od poprzedniej.

"Minuta ciszy". Kto gra w 2. sezonie?

W 2. sezonie serialu "Minuta ciszy" powracają Robert Więckiewicz jako Mietek Zasada oraz Piotr Rogucki jako Jacek Wieczny. Poza nimi można w tym serialu zobaczyć:

Aleksandrę Konieczną

Grzegorza Wolfa

Aleksandrę Popławską

Karolinę Bruchnicką

Adama Bobika

Martę Ścisłowicz

Tomasza Drabka

Dorotę Segdę.

"Minuta ciszy". Co wydarzy się w 2. sezonie?

Fabuła 2. sezonu "Minuty ciszy" skupia się na nowym, potężnym wrogu. Jerzy Pazera stara się zmonopolizować rynek funeralny w Bożej Woli, zmuszając dawnych rywali, Mietka Zasadę i Jacka Wiecznego do współpracy w obliczu wspólnego zagrożenia. W międzyczasie, Mietek opiekuje się po wypadku Celinką, która straciła pamięć, a nowy, młody proboszcz Łukasz Wieczór zwiastuje rewolucję w kościele i faworyzuje Pazerę.

"Minuta ciszy". Boża Wola i Złotowo. Gdzie naprawdę są te miejscowości?

Boża Wola i Złotowo – te nazwy są doskonale znane fanom serialu "Minuta ciszy". Gdzie można znaleźć prawdziwe odpowiedniki tych miejscowości? Odpowiedź kryje się w województwie świętokrzyskim.

Ponidzie – region nazywamy często "polską Toskanią", to jedno z piękniejszych miejsc w świętokrzyskim. Tereny położone nad rzeką Nidą, pełne parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, oprócz Toskanii są też porównywane do Prowansji z powodu uprawianej tu od wieków lawendy. To tam znajduje się też miejscowość Bodzentyn, która „gra” serialową Bożą Wolę. Charakterystyczny rynek miejski wraz z plebanią i kościołem na pewno skojarzą wszyscy widzowie produkcji z Robertem Więckiewiczem i Piotrem Roguckim.

Fani serialu "Minuta ciszy", którzy chcą podążać ścieżkami bohaterów, na pewno powinni też odwiedzić ikoniczny bodzentyński cmentarz na ul. Świętego Ducha. "Lokalsi" na pewno rozpoznają w scenach z cmentarzem dla zwierząt zbiornik wodny Glinianki, podczas gdy ujęcia przy wiatrakach z 1. odcinka nowego sezonu zostały nakręcone przy punkcie widokowym w Szerzawach.

Przy wymyślaniu koncepcji serialu założyłem, że oprócz bohaterów i konfliktów pomiędzy nimi istotny jest również wizualny walor świata, w którym dzieje się historia. Szukałem czegoś, co nie będzie nudnym, płaskim krajobrazem. Czegoś, co będzie miało przestrzeń i ukształtowanie terenu wyglądające dobrze w kadrze. Tak wpadłem na zdjęcia Ponidzia. Krajobrazy bezkresnych pól, wijących się po horyzont dróg pasowały mi idealnie. Na Ponidziu właśnie kręciliśmy wiele plenerów. Równie ważne było znalezienie przestrzeni małego miasteczka, która nie będzie banalna. Wymyśliłem sobie, że zakład pogrzebowy Zasady będzie w centrum takiej miejscowości na rynku. W przestrzeni otoczonej ponadczasowymi budynkami i niezbyt dużej - mówi Jacek Lusiński, reżyser i scenarzysta serialu.

Przyznaje, że przygotowując się do kręcenia serialu przejechali przez wiele rynków w Polsce i żaden nie spełniał warunków - nie wyglądał dobrze w kadrze. Wtedy przypomniałem sobie, że w dzieciństwie byłem na koloniach w Górach Świętokrzyskich niedaleko Bodzentyna. Pamiętałem ruiny zamku, rynek i stary kościół obok. Po zrobieniu dokumentacji okazało się, że to miejsce idealne. Tak Bodzentyn stał się Bożą Wolą. A niewielka przestrzeń rynku w Bodzentynie podpowiedziała mi pomysł, aby umieścić tam też drugi, konkurencyjny zakład pogrzebowy. Chodziło o to, by Zasada mógł obserwować przez okno zakład Pazery (i odwrotnie), co znalazło się w drugim sezonie - dodał Lusiński.