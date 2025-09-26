Szósty odcinek serialu "Scheda" pojawił się dziś, 26września, na platformie HBO Max.

Światowy hit

Serial "Scheda" zgodnie z oczekiwaniami trafił na sam szczyt listy hitów platformy HBO Max w Polsce. Jednak mało kto się spodziewał, że serial tak szybko uplasuje się także w czołówce światowego streamingu – już jest w pierwszej piątce najchętniej oglądanych obecnie seriali HBO!

Reklama

To kolejny w ostatnim czasie polski sukces tej platformy VOD – po serialach "Przesmyk" i "Lady Love".

O czym opowiada serial?

Kiedy Jan Mróz – szanowany członek lokalnej społeczności i emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej – umiera, spokojne życie jego rodziny i innych mieszkańców małego nadmorskiego miasteczka rozpada się niczym domek z kart. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które przez lata miały pozostać w ukryciu. Czy prawda, która w końcu ujrzy światło dzienne, uratuje rodzinę Mrozów, czy pogrąży ją jeszcze bardziej?

"Scheda" zapowiadana jest jako "mroczny dramat o skomplikowanych więzach krwi, w którym walka o spadek po zmarłym ojcu powoduje ujawnienie licznych rodzinnych sekretów i konfliktów" – nic zatem dziwnego, że fabuła nieodparcie kojarzy się z wielkim hitem HBO – "Sukcesją".

Reklama

"Po śmierci Jana Mroza jego dzieci stają w obliczu nieoczekiwanej zmiany testamentu, która rujnuje ich plany i relacje. Serial łączy intrygujące wątki kryminalne z napiętą atmosferą hermetycznej społeczności Helu, prowadząc widzów przez labirynt miłości, zdrady i zawiści" – czytamy w informacji prasowej.

Co się wydarzy w szóstym odcinku?

W szóstym odcinku "Schedy" nad Hel nadciągają kolejne burzowe chmury. Dzień rozprawy sądowej staje się dla rodziny Mrozów momentem prawdy – każdy ruch i każde słowo mogą przesądzić o losach spadku, a nawet o życiu. Maciek walczy o przetrwanie, Paweł rzuca na stół swoje najmocniejsze dowody, a Hanka staje przed wyborem, który na zawsze odmieni jej relacje z rodzeństwem.

Tymczasem Maja, coraz bardziej świadoma podwójnej gry rodziców, postanawia działać na własnych zasadach. Jej decyzje prowadzą do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsają całą rodziną i pokazują, że stawką jest coś więcej niż pieniądze. Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo dziecka, napięcie rośnie.

Zimowe retrospekcje odkrywają nowe sekrety – a to, co wydawało się oczywiste, zostaje postawione pod znakiem zapytania. Kto naprawdę mówi prawdę, a kto wciąż gra swoją partię?

Szósty odcinek "Schedy" pokazuje, że żaden wybór nie pozostaje bez konsekwencji, a dawne tajemnice potrafią uderzyć z całą siłą w najmniej oczekiwanym momencie.

Co się wydarzyło w piątym odcinku?

Spokój Helu zostaje zakłócony przez przybysza, którego obecność zmienia wszystko. Na kempingu pojawia się tajemniczy Niwiński – mężczyzna, którego chłodna determinacja budzi lęk i stawia rodzinę Maćka w obliczu groźby, jakiej do tej pory nie znali. Jego obecność sprawia, że każdy kolejny dzień staje się walką o czas i bezpieczeństwo.

W cieniu nadciągającej rozprawy Paweł coraz mocniej walczy o swoje – nie tylko o spadek, lecz także o polityczne wpływy, które mogą dać mu wreszcie przewagę. Hanka z kolei zmaga się z widmem upadku firmy i pokusą układu, który może uratować jej interesy, ale jednocześnie zdradzić rodzinne więzi. Ola, stojąc pomiędzy braćmi, zaczyna odgrywać własną, niebezpieczną grę – a każda decyzja może mieć nieodwracalne konsekwencje.

Na tle tych dramatów Maja coraz bardziej ucieka w świat lokalnej młodzieży. Jej pragnienie wolności i bliskości prowadzi ją jednak w miejsca, gdzie niewinność kończy się szybciej, niż mogłaby przypuszczać.

Piąty odcinek "Schedy" to historia, w której napięcie sięga zenitu – rodzinne konflikty splatają się z groźbami z zewnątrz, a pytanie o lojalność i zdradę staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Na Helu nic nie pozostaje już niewinne, a każdy krok bohaterów może przesądzić o ich losie.

Co się wydarzyło w czwartym odcinku?

Czwarty odcinek "Schedy" przenosi widzów w dramatyczną zimową scenerię Helu. Przygotowania do pogrzebu Maćka ujawniają, że rodzina Mrozów wciąż nie potrafi poradzić sobie z cieniem ojca – Johnny'ego, którego wpływ na dzieci był tak silny, że odbija się echem nawet po latach. Maja zmaga się ze stratą, a detektyw Kocur, prowadząc swoje śledztwo, odkrywa niepokojące luki w dokumentach dotyczących własności campingu i domu Johnny'ego. Tajemnica, która miała pozostać ukryta, powoli wychodzi na światło dzienne.

W retrospekcjach cofamy się siedem lat wstecz, kiedy Johnny, dowiedziawszy się o swojej śmiertelnej chorobie, po raz ostatni rozgrywał dzieci przeciwko sobie. Hanka i Paweł podporządkowali swoje życie jego oczekiwaniom, rezygnując z własnych planów i marzeń, podczas gdy Maciek jako jedyny odważył się stawić ojcu opór, odsłaniając prawdę o dawnych krzywdach i zdradach. Jego wyjazd pozostawił trwały ślad w rodzinie, a testament Johnny'ego, spisany w cieniu tych wydarzeń, wciąż kształtuje losy rodzeństwa.

Po latach zimowa rzeczywistość znów konfrontuje rodzinę z przeszłością. Hanka szuka wsparcia u Oli, ale zastaje tam Pawła – który, wbrew oczekiwaniom, staje się opoką dla Oli i Mai. Napięcie rośnie, gdy pojawia się broń z tajemniczymi powiązaniami. Między rodzeństwem i najbliższymi przyjaciółmi narastają konflikty i nieufność, a każdy krok może przynieść kolejne konsekwencje. W tle nadmorskiego krajobrazu Helu historia splata się z wspomnieniami sprzed lat, kiedy Johnny manipulował dziećmi, zmuszając Hankę i Pawła do poświęceń, które na zawsze zmieniły ich życie.s

Co się wydarzyło w trzecim odcinku?

Trzeci odcinek serialu "Scheda" coraz mocniej odkrywa mroczne sekrety rodziny Mrozów. Tym razem napięcie narasta nie tylko wokół spadku, ale także wokół ukrytych relacji i dramatycznych konsekwencji dawnych decyzji.

Detektyw Kocur coraz uważniej przygląda się Oli i jej powiązaniom z Maćkiem. W tle pojawiają się pytania o lojalność, romans, a także niebezpieczne tajemnice, które mogą zagrozić całej rodzinie. Hanka odkrywa coś, co może zmienić układ sił między rodzeństwem, a Paweł jest gotów zrobić wszystko, by udowodnić, że testament Johnny’ego został zmanipulowany.

Na Helu napięcie rośnie jak przed sztormem – im więcej prawdy wychodzi na jaw, tym większe niebezpieczeństwo zbliża się do bohaterów.

Co się wydarzyło w drugim odcinku?

Na Helu pojawia się trop związany z najmłodszym z rodzeństwa, Maćkiem. Równocześnie w rodzinie narasta konflikt wokół testamentu Johnny'ego, który wstrząsnął całym miasteczkiem. Nadmorska społeczność żyje plotkami i podejrzeniami, a każde kolejne odkrycie prowadzi do pytań trudniejszych niż poprzednie. W tle toczą się prywatne dramaty bohaterów, a każde nowe odkrycie stawia ich przed trudnymi pytaniami o lojalność i granice zaufania. Czy rodzina przetrwa próbę, kiedy sekrety zaczynają ściągać ich na dno?

Kim są główni bohaterowie?

W rolach głównych występują Magdalena Popławska, Jacek Koman, Grzegorz Damięcki i Bartosz Gelner.

Hanka (Magdalena Popławska) to silna, twardo stąpająca po ziemi kobieta morza, właścicielka kutrów rybackich, która przez lata trwała wiernie przy ojcu – i jego zasadach.

Paweł (Grzegorz Damięcki) to były piłkarz i lokalny radny, kandydat na burmistrza, który całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca, a dziś sam chce rozdawać karty.

Maciej (Bartosz Gelner) najmłodszy, "syn marnotrawny", który jako jedyny odciął się od rodzinnych układów i wybrał życie w Warszawie. Teraz nie tyle wraca w rodzinne strony, co zostaje wciągnięty z powrotem w tryby przeszłości.

W roli ojca – Jacek Koman jako Jan "Johnny" Mróz: wilk morski, król Helu, patriarcha z przeszłością silniejszą niż jakikolwiek sztorm. To jego cień unosi się nad każdym kadrem "Schedy".

Kto stoi za serialem?

Serial "Scheda" został przygotowany dla platformy HBO Max przez Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Reżyseruje go Anna Kazejak, a zdjęcia na Półwyspie Helskim oraz w Warszawie zrealizowali Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski.

Producentem liniowym jest Magdalena Badura, a nadzór literacki prowadziła Anna Gronowska. Scenografię stworzyła Magda Widelska-Władyka, kostiumy – Zofia Komasa, a charakteryzację – Kinga Krulikowska.

Za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski, montażem zajął się Maciej Pawliński, a reżyserką castingu była Marta Kownacka. Producentami są Karolina Izert (TVN WBD) oraz Michał Kwieciński (Akson Studio).