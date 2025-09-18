"Donnie Darko" trafi po raz pierwszy do polskich kin 9 stycznia 2026 roku.

Najbardziej zagadkowy film XXI wieku

"Donnie Darko" to kultowy klasyk, o którym od ćwierć wieku mówi się, że jest najbardziej zagadkowym filmem XXI wieku.

Kim jest Donnie Darko? W szkole – outsiderem. W domu – nastolatkiem na granicy kryzysu psychicznego. W snach – wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.

Dialog: - Dlaczego nosisz ten głupi kostium królika? - A ty dlaczego nosisz ten głupi kostium człowieka? – przeszedł już do historii.

Pierwszy kultowy film ery forów i czatów

Film przepadł w amerykańskich kinach, by odrodzić się w internecie i stać się pierwszym kultowym filmem ery forów i czatów. Tytuł, który do dziś pozostaje łamigłówką i doświadczeniem egzystencjalnym, inspirując kolejne pokolenia widzów i twórców.

"Donnie Darko" to film jedyny w swoim rodzaju, łączący podróże w czasie, surrealistyczną grozę i klimat amerykańskich przedmieść rodem z Davida Lyncha. Zwraca uwagę także nostalgia za latami 80. i soundtrack z melancholijnym utworem "Mad World" (cover Tears for Fears w wykonaniu Gary'ego Julesa) czy kultowymi piosenkami The Killing Moon i Joy Division.

Przełomowa rola Jake'a Gyllenhaala

Film Richarda Kelly'ego ("Domino", "Koniec świata", "The Box. Pułapka") okazał się także przełomowy dla kariery ledwie dwudziestoletniego wówczas Jake'a Gyllenhaala, dziś jednego z największych gwiazdorów Hollywoodu, znanego z takich tytułów, jak "Tajemnice Brokeback Mountain", "Labirynt", "Wolny strzelec", "Road House" czy ostatnio chwalony serial kryminalny "Uznany za niewinnego".

W filmie występuje także rodzona siostra aktora, nie mniej wybitna Maggie Gyllenhaal ("Sekretarka", "Mroczny Rycerz", "Szalone serce"), jak również Jena Malone ("Neon Demon", "Kontakt", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia"), Mary McDonnell ("Battlestar Galactica", "Chciwość", "Tańczący z wilkami"), Holmes Osborne ("Koniec świata", "Szaleństwa młodości", "Tożsamość") i nieodżałowany Patrick Swayze ("Dirty Dancing", "Uwierz w ducha", "Wykidajło").