Premiera serialu "Euroinżynieria" odbędzie się 18 września o godz. 21:00 na kanale National Geographic. Kolejne z sześciu odcinków będą emitowane w każdy czwartek o tej samej porze.

Które kraje pojawią się w serialu?

W poszczególnych odcinkach Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, kraje nordyckie oraz właśnie Polska zaprezentują europejski postęp w inżynierii i technologii budownictwa. "Euroinżynieria", sześcioczęściowa seria National Geographic, zapowiadana jest jako produkcja, "dzięki której widzowie poznają wyjątkowe konstrukcje, innowacyjne maszyny oraz interesujące rozwiązania kryjące się za najsłynniejszymi zabytkami, nowoczesnymi strukturami i rekordowymi budowlami".

Najwyższy budynek w UE jest w Polsce!

Twórcy serii czerpali inspirację z historii, a przy tym wszechstronnego rozwoju Polski na wielu płaszczyznach – także w dziedzinie inżynierii. Wieżowiec Varso Tower, obecnie najwyższy budynek w Unii Europejskiej, największy na świecie labirynt lodowy w Zakopanem czy drewniana radiostacja w Gliwicach – wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, to tylko niektóre z konstrukcji, które widzowie z całego świata, a niekiedy także nieświadomi Polacy, odkryją dzięki tej produkcji.

Unikatowy dostęp do zakulisowych procesów

Dzięki unikatowemu dostępowi do zakulisowych procesów oraz efektom CGI widzowie zobaczą inżynieryjne cuda z zupełnie nowej, dotąd nieznanej perspektywy – obiecują producenci serialu. Poznają rozbudowę portu w Gdańsku – największego terminalu na Bałtyku – oraz jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych i kolejowych w Polsce, czyli tunel kolejowy na południu kraju.