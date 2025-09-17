Drugi sezon serialu "Gen V" zadebiutował na platformie Prime Video w środę, 17 września, z pierwszymi trzema odcinkami, a kolejne będą ukazywać się co tydzień, aż do emocjonującego finału sezonu, który pojawi się na platformie w środę, 22 października.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

W drugim sezonie serialu "Gen V" studenci wracają na uczelnię. Podczas gdy reszta Ameryki dostosowuje się do rządów żelaznej ręki Homelandera, na Uniwersytecie Godolkin pojawia się nowy, tajemniczy dziekan, który promuje program mający uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej. Cate i Sam są wychwalani jako bohaterowie, podczas gdy Marie, Jordan i Emma niechętnie wracają na studia, przytłoczeni miesiącami traumy i straty. Jednak trudno jest traktować imprezy i zajęcia jako priorytet, gdy między ludźmi a superbohaterami, zarówno na terenie kampusu, jak i poza nim, szykuje się wojna. Grupa odkrywa istnienie tajnego, sięgającego czasów założenia Uniwersytetu Godolkin programu, którego konsekwencje mogą być większe, niż im się wydaje. Co więcej, Marie okazuje się jego nieodłączną częścią.

Kto występuje w drugim sezonie?

W obsadzie drugiego sezonu powracają Jaz Sinclair jako Marie Moreau, Lizze Broadway jako Emma Meyer, Maddie Phillips jako Cate Dunlap, London Thor i Derek Luh jako Jordan Li, Asa Germann jako Sam Riordan oraz Sean Patrick Thomas jako Polarity. Do obsady dołącza również Hamish Linklater jako Dziekan Cipher.

Kto stoi za drugim sezonem?

Showrunnerką i producentką wykonawczą drugiego sezonu jest Michele Fazekas. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się takż: Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Ori Marmur, Thomas Schnauz, Steve Boyum i Brant Engelstein. Funkcję współproducentów wykonawczych pełnią Loreli Alanís, Gabriel Garcia oraz Jessica Chou.

Serial jest produkcją Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios, realizowaną we współpracy z Kripke Enterprises, Point Grey Pictures oraz Original Film.