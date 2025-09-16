Serial kryminalny "Sprawy pana Booka" ("Bookish") zadebiutuje 1 października o godz. 21:00 na kanale Epic Drama, a kolejne z sześciu odcinków będą emitowane w każdą środę o tej samej porze.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Sprawy pana Booka" rozgrywa się w Londynie, w latach 50. XX w. Gabriel Book, ekscentryczny właściciel księgarni i były szpieg, pomaga policji w trudnych śledztwach. Udane, choć platoniczne małżeństwo łączy go z żywiołową Trottie, przyjaciółką z dzieciństwa. Book kocha Trottie, ale też opłakuje utraconą miłość z czasów wojny. Pracę w sklepie podejmuje Jack, były skazaniec – zostaje ciepło przyjęty, ale wkrótce zaczyna podejrzewać, że jego zatrudnienie nie było dziełem przypadku. Gdy kolejne tajemnice wychodzą na jaw okazuje się, że przeszłość i teraźniejszość są powiązane bardziej, niż ktokolwiek przypuszczał...

Kto występuje w serialu?

W tytułowego bohatera wcielił się Mark Gatiss ("Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", "Mission: Impossible - The Final Reckoning", "Bandyci czasu"), a partnerują mu Polly Walker ("Rzym", "Emma", "Czas patriotów"), Connor Finch ("Larkinowie"), Elliot Levey ("My mieliśmy szczęście", "Szpital Holby City", "Poszukiwacze prawdy"), Buket Kömür ("Layla", "Honorowe zabójstwo"), Blake Harrison ("Skandal w angielskim stylu", "Nienawidzę Suzie", "Świat w ogniu: Początki"), Jonas Nay ("Tannbach: Podzielona wioska", "Szpieg D'83", "Tatuażysta z Auschwitz") i Joely Richardson ("Downtown Abbey: Wielki finał", "Spod powierzchni", "Dżentelmeni").

Kto stoi za serialem?

Co ciekawe, twórcą serialu jest jego gwiazdor, czyli Mark Gatiss – nie tylko uznany brytyjski aktor, ale również dramaturg i scenarzysta ("Pcin Dolny", "Doktor Who", "Sherlock"). Wszystkie sześć odcinków wyreżyserowała Carolina Giammetta ("Vera", "Lekarze", "Na sygnale").