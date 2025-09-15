Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "Minuta ciszy" zadebiutował w miniony piątek, 12 września,w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Drugi sezon jeszcze lepszy niż pierwszy?

Krytycy zgodnie podkreślają, że duet Więckiewicz-Rogucki jest tak samo, a nawet bardziej elektryzujący niż w pierwszym sezonie. Nie bez znaczenia wciąż pozostaje realistyczne pokazanie branży funeralnej, która w Polsce pozostaje tematem tabu oraz przecinanie się w serialu strefy sacrum z profanum.

"Minuta ciszy" to najlepsza polska czarna komedia od czasów "Rewersu". W drugim sezonie jeszcze płynniej przeskakuje między gatunkami, a humor wtrąca do trudnych, nierzadko kontrowersyjnych tematów z wyczuciem i imponującą wrażliwością. Mamy tu nowych bohaterów, nowe konflikty i garść zaskoczeń, ale siła serialu pozostaje niezmienna. A składają się na nią ponownie: świetne aktorstwo, celne dialogi i bardzo dobry scenariusz. Rogucki tym razem rzadziej przecina się z Więckiewiczem, ale spokojnie – żadna postać na tym nie traci – opiniuje Joanna Chojnacka z portalu Gazeta.pl.

"Mówi się, że po śmierci następuje spokój. Ten, kto to wymyślił, ewidentnie nie pracował w branży funeralnej. W produkcji Minuta ciszy śmierć to dopiero początek problemów. Zarówno tych ludzkich, jak i biznesowych, a po drodze trzeba się jeszcze z proboszczem ułożyć. Nie boję się zaryzykować stwierdzenia, że obecnie jest to topka najbardziej jakościowych seriali produkowanych w Polsce. Dobry scenariusz, jeszcze lepszy casting i idealnie wyważony miks obyczaju z czarnym humorem, który przy okazji uchyla rąbek tajemnicy funkcjonowania branży pogrzebowej" – pisze znany influencer PigOut.

"Lubię produkcje oryginalne CANAL+, o są odważne, ale też z Zasadami. Taka też jest Minuta ciszy, bo trzeba mieć odwagę, żeby zrobić kryminał obnażający biznes pogrzebowy i połączyć to z czarną komedią. Już pierwszy sezon podbił moje serce, ale drugi ma jeszcze więcej humoru i zwrotów akcji. Mam nadzieję, że w moim sercu pozostanie Wiecznie!" – recenzuje Agata Karasińska z portalu Movies Room.

"Błyskotliwy scenariusz, wspaniała obsada i ważny temat, który większość osób próbuje przemilczeć. Minuta ciszy po raz kolejny umiejętnie balansuje na granicy makabry i groteski, pozwalając oswoić się z przemijaniem. To jeden z najważniejszych polskich seriali, który z pewnością zostanie w sercach widzów na wieczność" – dodaje Paulina Gandor z Interii.

Kto występuje w drugim sezonie?

Na ekran powrócili znani bohaterowie, zagrani przez Roberta Więckiewicza ("Vinci"), Piotra Roguckiego ("Stulecie Winnych"), Grzegorza Wolfa ("Czarny czwartek"), Aleksandrę Konieczną ("Ostatnia rodzina"), Aleksandrę Popławską ("Kobiety mafii"), Karolinę Bruchnicką ("Córka trenera"), Adama Bobika ("Sami swoi. Początek"), Tomasza Drabka ("Pati"), Wojciecha Skibińskiego ("Rewers"), Mikołaja Chroboczka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy") i Martę Ścisłowicz ("Martwe małżeństwo").

Do obsady dołączyli Kamil Szeptycki ("Kiedy ślub?"), Kinga Jasik ("Skazana") i Dorota Segda ("Atak paniki").

Co się wydarzy w drugim sezonie?

W Bożej Woli śmierć to dopiero początek. Po tym jak pierwszy sezon zakończył się w atmosferze skandalu i zamachu na życie, dotychczasowi wrogowie – Mietek Zasada (Robert Więckiewicz) i Jacek Wieczny (Piotr Rogucki) – zmuszeni są połączyć siły, aby przetrwać. Na ich terenie pojawia się bowiem Jerzy Pazera (Grzegorz Wolf) – przeciwnik, który bez skrupułów dąży do likwidacji ich biznesów. Znany z pierwszego sezonu przedsiębiorca dostaje od losu niezwykłą szansę. Nowym proboszczem w Bożej Woli zostaje jego pasierb Łukasz Wieczór (Kamil Szeptycki). Dzięki temu Pazera wraz ze swoją życiową partnerką Wandą (Dorota Segda) – matką księdza i właścicielką krematorium – perfekcyjnie rozkręca rodzinne imperium kupując dodatkowo pod Bożą Wolą dom weselny. Krok po kroku monopolizuje okolicę, pozbawiając zleceń Zasadę i Wiecznego.

Czy bohaterom uda się odzyskać kontrolę nad rynkiem? Czy Celince (Aleksandra Konieczna) powróci pamięć? Na jaki pomysł nowego biznesu wpadnie Synek (Karolina Bruchnicka) i w jakie kłamstwo zostanie wplątana? Z kim Madzia Majorowa (Aleksandra Popławska) dokona sojuszu?

Scenariusz drugiego sezonu "Minuty ciszy" zrobił na mnie duże wrażenie. Z wielką ochotą wszedłem ponownie w ten specyficzny mikrokosmos Bożej Woli i Złotowa. Bohaterowie, których znamy z pierwszego sezonu, rozwijają się, zyskują nowe oblicza. A niektóre posunięcia i decyzje Mietka Zasady, mam nadzieję, zaskoczą fanów serialu. Wierzę, że dla widzów powrót do świata trosk, konfliktów, trudnych wyborów, ale i radości i wzruszeń doprawionych szczyptą czarnego humoru, które są udziałem bohaterów, będzie równie ekscytujący, co dla mnie – mówił przed premierą Robert Więckiewicz, wcielający się w rolę Mietka Zasady.

Kto stoi za drugim sezonem?

Za nową odsłonę serialu "Minuta ciszy" odpowiadają twórcy pierwszego sezonu – reżyser Jacek Lusiński wraz ze współscenarzystą Szymonem Augustyniakiem, nagrodzeni Złotym Lwem na Festiwalu w Gdyni za scenariusz do filmu "Śubuk". Autorem zdjęć jest Kacper Zieliński ("Krew z krwi"), autorką scenografii – Magda Marszałek ("Skołowani"), autorką kostiumów – Małgorzata Zacharska ("Żeby nie było śladów"), autorem charakteryzacji – Marcin Rodak ("13 dni do wakacji"), montażystą – Jarosław Barzan ("Prosta sprawa"), a autorem muzyki – Paweł Lucewicz ("Znachor"). Producentami są Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak z CANAL+ oraz Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham i Piotr Walter z AURUM FILM.