Na gali zorganizowanej w Peacock Theater w Los Angeles Amerykańska Akademia Telewizyjna przyznała nagrody w 26 głównych kategoriach za produkcje wyemitowane od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025.

Rekordowe "Studio"

"Studio", obwołane już wcześniej przez krytyków nie tylko najlepszym serialem komediowym, ale wręcz najlepszym serialem roku, zdobyło 13 statuetek, co stanowi rekord dla pojedynczego sezonu serialu komediowego. Produkcja była nominowana w 23 kategoriach, co również stanowiło rekord w przypadku debiutującego dzieła. Seth Rogen, pełniący w tej produkcji rolę aktora, reżysera i producenta, podkreślił swoją wdzięczność słowami: "Nigdy w życiu niczego nie wygrałem".

Doceniony "The Pitt"

Wśród produkcji nominowanych w kategorii najlepszy serial dramatyczny najlepszy okazał się "The Pitt" o pracy na oddziale ratunkowym w Pittsburghu.

Triumf "Dojrzewania"

Najlepszym serialem limitowanym lub antologicznym zostało "Dojrzewanie", opowieść o 13-letnim chłopcu aresztowanym i oskarżonym o brutalne zamordowanie koleżanki z klasy. "Dojrzewanie" zdobyło w sumie sześć statuetek. 15-letni Owen Cooper, odtwórca roli chłopca, doceniony został w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym.

Nagrody aktorskie

Najlepszą aktorką w serialu dramatycznym została Britt Lower za rolę w "Rozdzieleniu", a najlepszym aktorem dramatycznym Noah Wyle za "The Pitt". W kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym statuetki powędrowały do Jean Smart za kreację w "Hacks" i do Setha Rogena za rolę w "Studiu". W serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym zwyciężyli Cristin Milioti ("Pingwin") oraz Stephen Graham ("Dojrzewanie").

Reżyseria i scenariusz

Adam Randall został doceniony jako najlepszy reżyser serialu dramatycznego za serial szpiegowski "Kulawe konie", Seth Rogen i Evan Goldberg ("Studio") za najlepszą reżyserię serialu komediowego oraz Philippe Barantini ("Dojrzewanie") za najlepszą reżyserię serialu limitowanego, antologii lub filmu telewizyjnego.

Za scenariusz dramatyczny nagrodzono Dana Gilroya za "Andor" - serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen". W kategorii najlepszy scenariusz serialu komediowego triumfował zespół: Rogen, Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory i Frida Pereza za "Studio", a Jack Thorne i Stephen Graham ("Dojrzewanie") w kategorii najlepszy scenariusz serialu limitowanego, antologii lub filmu telewizyjnego.

Statuetka za najlepszą oryginalną muzykę i tekst piosenki przypadła publicystycznemu programowi "Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem", który zdobył też nagrodę w kategorii najlepszy program satyryczny lub kabaretowy ze scenariuszem.

Pieniądze za... krótkie przemowy

Nagrodę humanitarną imienia Boba Hope'a otrzymali Ted Danson i Mary Steenburgen za działania na rzecz ochrony oceanów. Gospodarzem gali był amerykański stand-uper Nate Bargatze. Bargatze ogłosił, że każde przekroczenie 45 sekund w przemówieniach zwycięzców będzie skutkowało odjęciem kwoty z darowizny dla organizacji charytatywnej Boys & Girls Clubs of America. Seth Rogen skrócił swoją mowę, dzięki czemu pula zwiększyła się o 6 tys. dolarów.